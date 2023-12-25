Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Cristiano Ronaldo yang Pertama Kali Rasakan Sakit Hati Dibuang sang Klub

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |05:14 WIB
Kisah Cristiano Ronaldo yang Pertama Kali Rasakan Sakit Hati Dibuang sang Klub
Cristiano Ronaldo pernah didepak oleh klubnya. (Foto: FIFA)
A
A
A

KISAH Cristiano Ronaldo yang pertama kali rasakan sakit hati dibuang sang klub akan diulas dalam artikel ini. Momen itu dirasakan Ronaldo kala membela Juventus.

Cristiano Ronaldo memang sudah malang-melintang membela klub-klub elite di Eropa. Di antaranya, Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus.

Cristiano Ronaldo

Kini, Ronaldo pun memutuskan hijrah ke klub Arab Saudi. Dia membela Al Nassr sejak awal 2023. Di sepanjang kariernya, pesepakbola berjuluk CR7 itu pun selalu berhasil membawa klub-klub yang dibelanya merai beragam gelar juara. Dia juga bisa mencetak banyak rekor di sepanjang kariernya.

Di balik karier ciamiknya, siapa sangka Ronaldo ternyata pernah dibuang oleh klubnya. Hal itu dirasakan kala Juventus membela Juventus.

Menurut pakar transfer Italia, Tancredi Palmeri, manajemen Juventus berniat melepas Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021. Manajemen Juventus berniat melepas Cristiano Ronaldo karena kesulitan keuangan di tengah pandemi Covid-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/51/3193889/mees_hilgers-cUDb_large.jpg
3 Klub Top Eropa yang Bisa Dilirik Mees Hilgers Usai Pindah Agensi, Nomor 1 Susul Jay Idzes dan Emil Audero!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/49/3193783/momen_muhammad_hilmi_gimnastiar_menendang_pemain_perseta_1970_futbollindonesiaa-6JWc_large.jpg
Muhammad Hilmi Gimnastiar Tendang Dada Pemain Lawan, Komdis PSSI: Bisa Dilarang Main Seumur Hidup!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193717/mantan_pelatih_kiper_timnas_indonesia_sjoerd_woudenberg_resmi_bergabung_dengan_az_alkmaar-YCad_large.jpg
Mantan Pelatih Kiper Timnas Indonesia Sjoerd Woudenberg Gabung AZ Alkmaar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/51/3193162/karier_ivar_jenner_di_fc_utrecht_disebut_sudah_tamat-ijhy_large.jpg
Karier Ivar Jenner di FC Utrecht Sudah Tamat!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/49/1663409/tim-balap-sav-motorsport-tutup-mfos-2025-hendra-kamdani-fokus-tatap-2026-ili.webp
Tim Balap SAV Motorsport Tutup MFOS 2025, Hendra Kamdani Fokus Tatap 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/07/timnas_vietnam_u_23.jpg
Hasil Piala Asia U-23 2026: Vietnam Hajar Yordania, Arab Saudi Menang Tipis
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement