Kisah Cristiano Ronaldo yang Pertama Kali Rasakan Sakit Hati Dibuang sang Klub

KISAH Cristiano Ronaldo yang pertama kali rasakan sakit hati dibuang sang klub akan diulas dalam artikel ini. Momen itu dirasakan Ronaldo kala membela Juventus.

Cristiano Ronaldo memang sudah malang-melintang membela klub-klub elite di Eropa. Di antaranya, Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus.

Kini, Ronaldo pun memutuskan hijrah ke klub Arab Saudi. Dia membela Al Nassr sejak awal 2023. Di sepanjang kariernya, pesepakbola berjuluk CR7 itu pun selalu berhasil membawa klub-klub yang dibelanya merai beragam gelar juara. Dia juga bisa mencetak banyak rekor di sepanjang kariernya.

Di balik karier ciamiknya, siapa sangka Ronaldo ternyata pernah dibuang oleh klubnya. Hal itu dirasakan kala Juventus membela Juventus.

Menurut pakar transfer Italia, Tancredi Palmeri, manajemen Juventus berniat melepas Cristiano Ronaldo pada musim panas 2021. Manajemen Juventus berniat melepas Cristiano Ronaldo karena kesulitan keuangan di tengah pandemi Covid-19.