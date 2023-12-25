Media Vietnam Ragukan Peluang Timnas Indonesia Lolos 16 Besar Piala Asia 2023 Gara-Gara Segrup dengan Timnas Vietnam

MEDIA Vietnam, Tuoitre, ragukan peluang Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023. Penyebabnya, Timnas Indonesia harus menghadapi tim-tim kuat di fase grup, termasuk Timnas Vietnam.

Ya, di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia tergabung di Grup D. Pasukan Shin Tae-yong akan berhadapan dengan Vietnam, Irak, dan juga Jepang.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sendiri diketahui menargetkan timnya lolos ke babak 16 besar. Tetapi, media Vietnam meragukan hal itu.

Dalam menyoroti peluang itu di artikelnya yang berjudul "Pakar Indonesia: Peluang Masuk Babak 16 Besar Terlalu Sulit jika Bertemu Tim Vietnam", Tuoitre juga membeberkan pandangan dari pakar sepakbola Indonesia, Tuoitre, yang juga meragukan peluang Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Ada sederet alasan yang melatarbelakangi hal itu.

Utamanya adalah performa Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam dua laga yang sudah dilakoni skuad Garuda sejauh ini di ajang itu, Timnas Indonesia belum pernah menang. Pertama, mereka kalah 1-5 dari Irak, lalu ditahan Filipina 1-1.