Menggilanya Rafael Struick Sebelum Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Cetak 4 Gol dalam 3 Laga Bareng ADO Den Haag U-21!

MENGGILANYA Rafael Struick sebelum perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Rafael Struick ternyata sudah cetak 4 gol dalam 3 laga bareng klubnya, ADO Den Haag U-21.

Ya, nama Rafael Struick masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. TC itu digelar di Turki mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Jelang membela Timnas Indonesia, Rafael Struick pun tampil gacor bersama klubnya. Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, striker berusia 20 tahun itu bahkan sudah mengoleksi 4 gol dari 3 laga terakhir yang dilakoni.

Rinciannya, Rafael Struick mencetak brace alias dua gol kala ADO Den Haag U-21 melawan Groningen U-21. Kemudian, masing-masing satu gol dicetak kala melawan Feyenoord U-21 dan Volendam U-21.

“Rafael Struick telah menyelesaikan pertandingan di klubnya tahun ini di tim senior maupun U-21,” tulis @futboll.indonesiaa, dikutip Minggu (24/12/2023).

“Sebelum bergabung TC Timnas Indonesia Rafael sejauh ini mengoleksi 4 gol dari 3 match terakhir yang dimainkan bersama Ado Den Haag U-21!” lanjutnya.