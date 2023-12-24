Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menggilanya Rafael Struick Sebelum Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Cetak 4 Gol dalam 3 Laga Bareng ADO Den Haag U-21!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |22:35 WIB
Menggilanya Rafael Struick Sebelum Perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Cetak 4 Gol dalam 3 Laga Bareng ADO Den Haag U-21!
Rafael Struick kala membela Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
MENGGILANYA Rafael Struick sebelum perkuat Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Rafael Struick ternyata sudah cetak 4 gol dalam 3 laga bareng klubnya, ADO Den Haag U-21.

Ya, nama Rafael Struick masuk daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. TC itu digelar di Turki mulai 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Rafael Struick

Jelang membela Timnas Indonesia, Rafael Struick pun tampil gacor bersama klubnya. Dilansir dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, striker berusia 20 tahun itu bahkan sudah mengoleksi 4 gol dari 3 laga terakhir yang dilakoni.

Rinciannya, Rafael Struick mencetak brace alias dua gol kala ADO Den Haag U-21 melawan Groningen U-21. Kemudian, masing-masing satu gol dicetak kala melawan Feyenoord U-21 dan Volendam U-21.

“Rafael Struick telah menyelesaikan pertandingan di klubnya tahun ini di tim senior maupun U-21,” tulis @futboll.indonesiaa, dikutip Minggu (24/12/2023).

“Sebelum bergabung TC Timnas Indonesia Rafael sejauh ini mengoleksi 4 gol dari 3 match terakhir yang dimainkan bersama Ado Den Haag U-21!” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
