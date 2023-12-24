Tak Mau Kalah dari Shin Tae-yong, Indra Sjafri Bakal Perkuat Timnas Indonesia U-20 dengan Pemain Keturunan

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri tampaknya akan mengikuti cara Shin Tae-yong untuk memperkuat tim senior. Sebab Indra Sjafri tertarik merekrut para pemain keturunan Indonesia memiliki potensi untuk membela Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20.

Kendati demikian, Indra Sjafri menegaskan seleksi pemain keturunan itu cukup ketat karena ia hanya ingin melakukan jika pemain tersebut dinilai layak untuk bela Timnas Indonesia. Jika benar terjadi, Indra pun menegaskan akan melakukannya secara bertahap.

Hal itu dikarenakan Indra tidak ingin gegabah dalam mencari pemain keturunan untuk Tim Merah Putih. Satu hal yang pasti, Indra hanya mau menggunakan pemain keturunan itu jika benar-benar punya kualitas dan Istimewa.

"Kita akan memanggil pemain-pemain baru yang daftarnya sudah kita inventaris. Kita juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak di luar negeri nanti secara bertahap," ujarnya dalam rilis resmi PSSI, Minggu (24/12/2023).

"Terakhir kalau ada pemain yang benar-benar istimewa, yang bagus kualitasnya, dia keturunan (Indonesia) dan mau bermain untuk Indonesia tapi belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, kita juga akan mengajukan ke PSSI untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-20 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Doha, Qatar. Indra memanggil sebanyak 26 pemain muda dalam program tersebut.