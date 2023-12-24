Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Kalah dari Shin Tae-yong, Indra Sjafri Bakal Perkuat Timnas Indonesia U-20 dengan Pemain Keturunan

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |21:47 WIB
Tak Mau Kalah dari Shin Tae-yong, Indra Sjafri Bakal Perkuat Timnas Indonesia U-20 dengan Pemain Keturunan
Sesi latihan Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Indra Sjafri tampaknya akan mengikuti cara Shin Tae-yong untuk memperkuat tim senior. Sebab Indra Sjafri tertarik merekrut para pemain keturunan Indonesia memiliki potensi untuk membela Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20.

Kendati demikian, Indra Sjafri menegaskan seleksi pemain keturunan itu cukup ketat karena ia hanya ingin melakukan jika pemain tersebut dinilai layak untuk bela Timnas Indonesia. Jika benar terjadi, Indra pun menegaskan akan melakukannya secara bertahap.

Hal itu dikarenakan Indra tidak ingin gegabah dalam mencari pemain keturunan untuk Tim Merah Putih. Satu hal yang pasti, Indra hanya mau menggunakan pemain keturunan itu jika benar-benar punya kualitas dan Istimewa.

"Kita akan memanggil pemain-pemain baru yang daftarnya sudah kita inventaris. Kita juga akan memberikan kesempatan kepada anak-anak di luar negeri nanti secara bertahap," ujarnya dalam rilis resmi PSSI, Minggu (24/12/2023).Sesi latihan Timnas Indonesia U-20 (PSSI)

"Terakhir kalau ada pemain yang benar-benar istimewa, yang bagus kualitasnya, dia keturunan (Indonesia) dan mau bermain untuk Indonesia tapi belum memiliki kewarganegaraan Indonesia, kita juga akan mengajukan ke PSSI untuk bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-20 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Doha, Qatar. Indra memanggil sebanyak 26 pemain muda dalam program tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193022/tantangan_mengikuti_seleksi_timnas_indonesia_u_20_sungguh_tidak_mudah-arij_large.jpg
Peserta Ungkap Tantangan Seleksi Timnas Indonesia U-20 Asuhan Nova Arianto: Banyak Pemain Berkualitas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193016/nova_arianto_menyiapkan_timnas_indonesia_u_20_untuk_regenerasi-s7LE_large.jpg
Nova Arianto Siapkan Skuadnya Jadi Regenerasi Timnas Indonesia, Singgung soal Kemauan Berprogres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193013/nova_arianto_meminta_peserta_seleksi_timnas_indonesia_u_20_menunjukkan_kemampuan_terbaik-jvMd_large.jpg
Gelar Seleksi Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Minta Pemain Tunjukkan Versi Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193050/reno_salampessy-c9np_large.jpg
Kisah Perjuangan Reno Salampessy, Talenta Persipura Jayapura yang Bertekad Tembus Skuad Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/51/1663413/hasil-malaysia-open-2026-jafarfelisha-dihentikan-wakil-tuan-rumah-pey.webp
Hasil Malaysia Open 2026: Jafar/Felisha Dihentikan Wakil Tuan Rumah
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/pelatih_timnas_indonesia_john_herdman.jpg
Fans Garuda Pede John Herdman Bawa Timnas Indonesia ke Level Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement