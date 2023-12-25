Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Natalan di Kampung Halaman, Pemain Persija Jakarta Riko Simanjuntak Siapkan Kado untuk Keluarga Besar

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |18:26 WIB
Natalan di Kampung Halaman, Pemain Persija Jakarta Riko Simanjuntak Siapkan Kado untuk Keluarga Besar
Pemain Persija Jakarta Riko Simanjuntak rayakan hari Natal 2023 (Foto: Persija)
A
A
A

NATALAN di kampung halaman, pemain Persija Jakarta Riko Simanjuntak siapkan kado untuk keluarga besarnya. Kampung Riko berada di Pematang Siantar, Medan.

Pemain bertubuh mungil itu bisa meninggalkan Persija sementara waktu karena kompetisi sedang jeda. Oleh karena itu, dia maksimalkan untuk berkumpul dengan keluarga.

Riko Simanjuntak

Riko mengatakan sangat senang saat berkumpul bersama keluarga apalagi saat Natal. Oleh karena itu, berbagai kado dia siapkan agar perayaan Natal makin berkesan di keluarganya.

"Pastinya saya sudah siapkan kado Natal untuk keluarga. Mulai dari orang tua sampai keponakan, terlebih sekarang bisa dikatakan sekarang keluarga sudah semakin besar, kalau dihitung ada sampai sebelas keponakan," kata Riko dilansir dari laman Persija, Senin (25/12/2023).

Pemain bernomor punggung 25 itu mengatakan tidak masalah harus merogoh kocek dalam-dalam saat Natal. Dia pun tidak keberatan harus menempuh jarak yang jauh dari Jakarta ke kampung halaman.

Halaman:
1 2
      
