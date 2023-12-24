Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Puji Mentalitas Ondrej Kudela, Rayhan Hannan: Dia Panutan Pemain Muda Persija Jakarta

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |14:42 WIB
Puji Mentalitas Ondrej Kudela, Rayhan Hannan: Dia Panutan Pemain Muda Persija Jakarta
Pemain Persija Jakarta, Ondrej Kudela. (Foto: Instagram/kudy7)
JAKARTA – Penggawa Persija Jakarta, Rayhan Hannan memuji rekan setimnya, Ondrej Kudela yang disebut memiliki mentalias luar biasa. Rayhan pun tak heran jika Kudela menjadi panutan dari para pemain muda Persija karena mental dan pengalaman pemain asing Persija itu sudah tak perlu diragukan lagi.

Sebagai seorang bek, Kudela dinilai Rayhan mampu bermain lebih tenang. Mental pemain berpaspor Ceko itu dikagumi karena begitu tenang.

Ketenangan Kudela itu lantas sangat dikagumi Rayhan. Seperti pada satu momen, Kudela mendapat kesempatan mengambil penalti ketika Persija berhadapan melawan PSS Sleman, 16 Desember 2023 kemarin.

Dalam laga lanjutan Liga 1 2023-2024 itu, Kudela menjadi pahlawan kemenangan bagi Persija dengan skor 1-0 di menit akhir laga.

Ondrej Kudela

Di momen lain, Kudela juga kerap kali menjadi penentu kemenangan di menit injury time. Dia pernah membawa Persija menang saat melawan Bali United musim lalu pada 15 Januari 2023 usai cetak gol di menit ke-100.

Tidak hanya itu, bek berusia 36 tahun itu juga moncer kala berjumpa dengan Persik Kediri September lalu. Dia jadi eksekutor penalti yang sukses di menit ke-96.

Halaman:
1 2
      
