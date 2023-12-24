Gelandang Persija Jakarta Rayhan Hannan: Mental Ondrej Kudela Sangat Gila!

JAKARTA – Gelandang Persija Jakarta, Rayhan Hannan, melempar pujian kepada rekan setimnya, yakni Ondrej Kudela. Dia menyebut Ondrej Kudela punya mental yang sangat gila.

Dengan mental itu, Rayhan menilai Kudela bisa menjadi contoh yang baik untuk para pemain muda di skuad Persija Jakarta. Rayhan sendiri terkesima melihat mental pemain asal Republik Ceko itu.

Hal ini disampaikan usai Ondrej Kudela menjadi pahlawan bagi Persija saat meraih kemenangan atas PSS Sleman dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Dalam laga yang digelar pada Sabtu 16 Desember 2023 itu, Persija menang dengan skor 1-0.

Kala itu, Macan Kemayoran -julukan Persija- sangat kesulitan untuk membobol gawang yang dikawal Anthony Pinthus. Namun, Persija mendapat penalti setelah Marco Simic dilanggar pada menit kritis.

Kudela yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik kendati. Padahal, Kudela dalam tekanan dari penjaga gawang lawan saat mengambil penalti penentu kemenangan tersebut.

"Sangat gila mentalnya,” ujar Rayhan, dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Minggu (24/12/2023).

“Pada saat mengambil penalti melawan PSS dia bisa sangat tenang. Terlebih, pressure untuk menang di depan suporter pasti terasa berat. Belum lagi dengan kiper PSS (Anthony Pinthus) yang sempat mencoba memecah konsentrasi,” lanjutnya.

Ini merupakan ketiga kalinya Kudela menjadi pahlawan bagi Macan Kemayoran. Pada dua momen sebelumnya, Kudela juga pernah menjadi pahlawan kemenangan Persija.