Thomas Doll Ingin Pemain-Pemain Senior Bantu Bentuk Mental Persija Jakarta

JAKARTA - Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, berharap para pemain senior dapat membantu untuk membangun mental tim. Dia ingin para senior itu membimbing juniornya agar Macan Kemayoran melaju ke arah yang lebih baik di Liga 1.

Persija Jakarta saat ini dihuni oleh kombinasi pemain muda dan senior. Menurut catatan Transfermarkt, pemain paling muda yang dimiliki adalah Dony Tri Pamungkas yang baru menginjak usia 18 tahun.

Sedangkan, untuk pemain paling senior di tim ada Maman Abdurrahman yang sudah berumur 41 tahun. Sehubungan dengan itu, Doll seringkali meracik skuadnya dengan kombinasi pemain muda dan senior untuk sebuah pertandingan.

Mantan pelatih Borussia Dortmund itu mengatakan kombinasi ini bukan hanya sekadar taktik saja. Namun, Doll menjelaskan tujuannya adalah untuk pembelajaran bagi para pemain muda maupun senior.

“Ini sebuah proses pembelajaran, sepakbola itu bukan hanya tentang teknik ataupun taktik, tapi ada juga kepribadian yang harus ditunjukkan,” kata Doll dikutip dari laman resmi Persija Jakarta, Sabtu (23/12/2023).