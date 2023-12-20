Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persija Jakarta Rehat Sejenak, Latihan Kembali Januari 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |04:09 WIB
Persija Jakarta Rehat Sejenak, Latihan Kembali Januari 2024
Skuad Persija Jakarta dapat jatah libur jelang tahun (Foto: Cikal/PI)
A
A
A

JAKARTA – Persija Jakarta akan rehat sejenak menyusul jeda musim Liga 1 2023-2024. Tim besutan Thomas Doll tersebut mengonfirmasi akan kembali berlatih pada 16 Januari 2024 mendatang.

“Persija akan rehat sejenak, dan akan kembali lagi berlatih pada Selasa 16 Januari 2024,” tulis keterangan resmi Persija Jakarta, dikutip pada Selasa (19/12/2023).

Meski demikian, Persija Jakarta akan tetap menyediakan program latihan dari rumah bagi pemain yang ingin berlatih mandiri. Pelatih fisik Persija Jakarta, Ilham Ralibi mengatakan program ini berlaku untuk semua pemain yang membutuhkan.

“Setelah pertandingan terakhir, tim akan libur di rumah hingga 15 Januari 2024. Namun pemain yang membutuhkan aktivasi, akan disediakan program yang bisa mereka lakukan di rumah,” kata Ralibi.

Tidak jelaskan seperti apa program yang dimaksud oleh Ilham. Walau begitu, tentunya program ini sangat berguna untuk menjaga kebugaran fisik para pemain saat melewati waktu libur yang cukup panjang.

(Admiraldy Eka Saputra)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3193008/pramono_anung_berharap_duta_besar_belanda_bisa_membantu_mendatangkan_klub_besar_untuk_menghadapi_persija_jakarta-Nx6A_large.jpeg
Pramono Anung Undang Klub Besar Belanda Tanding Lawan Persija Jakarta di Momen 500 Tahun Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/51/3192971/pramono_anung_menyebut_hertha_berlin_akan_datang_ke_jakarta_pada_2027-6wR8_large.jpg
Pramono Anung Sebut Hertha Berlin ke Jakarta pada 2027, Hadapi Persija Jakarta?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/49/3183858/rizky_ridho_resmi_memperpanjang_kontrak_hingga_2028_bersama_persija_jakarta-Llni_large.jpg
Tekad Rizky Ridho Usai Perpanjang Kontrak di Persija Jakarta hingga 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/49/3157711/mauricio_souza_senang_rayhan_hannan_dan_dony_tri_pamungkas_mengharumkan_nama_persija_jakarta-pgdI_large.jpg
Dony Tri dan Rayhan Hannan Moncer di Timnas Indonesia U-23, Pelatih Persija Jakarta: Luar Biasa!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661731/5-duel-tinju-paling-spektakuler-di-tahun-2025-conor-benn-vs-chris-eubank-torehkan-sejarah-tzc.webp
5 Duel Tinju Paling Spektakuler di Tahun 2025: Conor Benn vs Chris Eubank Torehkan Sejarah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/01/marc_cucurella_enzo_maresca.jpg
Chelsea Resmi Pecat Enzo Maresca, Marc Cucurella Tulis Pesan Perpisahan Menyentuh
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement