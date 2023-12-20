Persija Jakarta Rehat Sejenak, Latihan Kembali Januari 2024

JAKARTA – Persija Jakarta akan rehat sejenak menyusul jeda musim Liga 1 2023-2024. Tim besutan Thomas Doll tersebut mengonfirmasi akan kembali berlatih pada 16 Januari 2024 mendatang.

“Persija akan rehat sejenak, dan akan kembali lagi berlatih pada Selasa 16 Januari 2024,” tulis keterangan resmi Persija Jakarta, dikutip pada Selasa (19/12/2023).

Meski demikian, Persija Jakarta akan tetap menyediakan program latihan dari rumah bagi pemain yang ingin berlatih mandiri. Pelatih fisik Persija Jakarta, Ilham Ralibi mengatakan program ini berlaku untuk semua pemain yang membutuhkan.

“Setelah pertandingan terakhir, tim akan libur di rumah hingga 15 Januari 2024. Namun pemain yang membutuhkan aktivasi, akan disediakan program yang bisa mereka lakukan di rumah,” kata Ralibi.

Tidak jelaskan seperti apa program yang dimaksud oleh Ilham. Walau begitu, tentunya program ini sangat berguna untuk menjaga kebugaran fisik para pemain saat melewati waktu libur yang cukup panjang.

(Admiraldy Eka Saputra)