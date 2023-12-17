Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Thomas Doll Berharap Gustavo Almeida Bisa Bela Persija Jakarta di Tahun Depan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 17 Desember 2023 |07:02 WIB
Thomas Doll Berharap Gustavo Almeida Bisa Bela Persija Jakarta di Tahun Depan
Pemain Persija Jakarta, Gustavo Almeida. (Foto: Instagram/persija)
BEKASI Persija Jakarta belum bisa memaksimalkan pemain anyar mereka, Gustavo Almeida lantaran mengalami cedera. Namun, besar harapan pelatih Persija, Thomas Doll, Gustavo bisa dimainkan pada tahun depan atau ketika Liga 1 2023-2024 bergulir kembali di Februar 2024.

Sebagai informasi, Gustavo didatangkan dari Arema FC pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023 2024. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi jawaban atas krisis ketajaman tim berjuluk Macan Kemayoran.

Namun sayang, baru sekali dimainkan, Gustavo mengalami cedera. Dia harus ditarik keluar kala baru tampil selama 25 menit menghadapi Bhayangkara Presisi Indonesia FC pada 27 November 2023 silam.

Gustavo dikonfirmasi mengalami cedera hamstring. Sebelumnya, tim dokter menyatakan cedera Gustavo sudah membaik.

Gustavo Almeida

Namun sayangnya, Gustavo belum sebugar itu untuk merumput kembali. Thomas Doll mengatakan Gustavo belum cukup bugar untuk tampil menghadapi PSS Sleman pada lanjutan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot Candrabhaga, pada Sabtu 16 Desember 2023 kemarin.

“Pelatihan bagus pekan ini. Tidak ada yang cedera juga dan Ini sangat penting. Tentu saja kami masih kehilangan Gustavo, Ferrari juga tidak ada, Ridho akumulasi kartu kuning,” kata Doll pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (17/12/2023).

