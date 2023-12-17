PSS Sleman Kalah Gara-Gara Penalti Persija Jakarta di Menit Akhir, Esteban Vizcarra Kecewa Berat dengan Wasit

BEKASI - Gelandang PSS Sleman, Esteban Vizcarra, kecewa berat dengan keputusan wasit memberi penalti di ujung laga pekan ke-23 Liga 1 2023-2024 melawan Persija Jakarta. Sebab, Super Elja harus menelan kekalahan 0-1 tepat di penghujung laga.

Laga Persija Jakarta vs PSS Sleman itu berakhir dengan skor 1-0 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Sabtu 16 Desember 2023 malam WIB. Gol tunggal tuan rumah dicetak Ondrej Kudela lewat titik penalti di penghujung laga.

Wasit Futoshi Nakamura yang memimpin laga tersebut memberikan penalti kepada tuan rumah setelah Marko Simic dilanggar oleh bek PSS. Keputusan sang pengadil asal Jepang itu membuat kubu tamu sebal.

"Kami bermain bagus selama 90 menit, kita tidak banyak protes dan di menit 90 wasit memberikan penalti untuk mereka yang membuat kami kecewa," tukas Vizcarra dalam konferensi pers usai laga, Minggu (17/12/2023).

Bukan tanpa alasan, rasa kecewanya itu muncul lantaran PSS telah memberikan 100 persen kemampuannya untuk pertandingan ini. Namun, kerja keras itu justru dibayar dengan kekalahan akibat keputusan wasit yang mereka anggap kontroversial.

"Kami datang ke sini (Stadion Patriot Candrabhaga) kerja keras, tinggal dua menit wasit kasih penalti. Malam ini tidak bagus untuk kami," keluhnya.