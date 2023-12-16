Hasil Persija Jakarta vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Macan Kemayoran Menang Dramatis 1-0, Berkat Gol Penalti Ondrej Kudela

HASIL Persija Jakarta vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- menang dramatis dengan skor 1-0 dalam laga ini.

Berlaga di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (16/12/2023) malam WIB, duel sengit harus dihadapi Persija Jakarta kala menjamu PSS Sleman. Persija pun dipastikan menang berkat gol penalti Ondrej Kudela pada menit ke-90+2'.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Macan Kemayoran yang bermain di kandangnya sendiri yg tampil cukup percaya diri dalam melancarkan serangannya. Kendati begitu, PSS Sleman juga bermain solid sehingga lini pertahanan mereka sulit untuk ditembus.

Persija mendapat peluang di menit ke-19, tapi sayangnya tendangan yang dilesatkan Ryo Matsumura masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap Anthony Pinthus. Sementara PSS Sleman mendapat peluang terbaiknya di menit ke-25 lewat tandukan Esteban Vizcarra yang masih melenceng tipis.

Pada menit ke-31, skuad Macan Kemayoran kembali mendapat peluang emasnya lewat tendangan Syahrian Abimanyu yang masih bisa diblok. Berselang empat menit, giliran Super Elja -julukan PSS Sleman- yang mendapat peluang emas lewat sontekan Leonard Tupamahu yang masih melebar.

Memasuki lima menit akhir, kedua tim terus mencari celah untuk mencetak gol keunggulannya. Namun serangan-serangan yang dilancarkan masih terlalu polos. Alhasil, Persija dan PSS Sleman bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0 di babak pertama.