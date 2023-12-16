Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024: Sama Kuat, Skor Masih Imbang 0-0!

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs PSS Sleman di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Kedua tim tampil sama kuat sehingga skor imbang 0-0 masih terjaga hingga akhir babak pertama.

Duel Persija Jakarta vs PSS Sleman digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Sabtu (16/12/2023) pukul 19.00 WIB. Kedua tim sebenarnya sama-sama punya sederet peluang untuk mencetak gol, tetapi sayang gagal dimanfaatkan dengan baik.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang bermain di kandangnya sendiri yg tampil cukup percaya diri dalam melancarkan serangannya. Kendati begitu, PSS Sleman juga bermain solid sehingga lini pertahanan mereka sulit untuk ditembus.

Persija mendapat peluang di menit ke-19, tapi sayangnya tendangan yang dilesatkan Ryo Matsumura masih terlalu pelan sehingga mudah ditangkap Anthony Pinthus. Sementara PSS Sleman, mereka mendapat peluang terbaiknya di menit ke-25 lewat tandukan Esteban Vizcarra yang masih melenceng tipis.

Pada menit ke-31, skuad Macan Kemayoran kembali mendapat peluang emasnya lewat tendangan Syahrian Abimanyu yang masih bisa diblok. Berselang empat menit, giliran Super Elja -julukan PSS Sleman- yang mendapat peluang emas lewat sontekan Leonard Tupamahu yang masih melebar.

Memasuki lima menit akhir, kedua tim terus mencari celah untuk mencetak gol keunggulannya. Namun serangan-serangan yang dilancarkan masih terlalu polos. Alhasil, Persija dan PSS Sleman bermain imbang dengan skor kacamata alias 0-0 di hahak pertama.