Hasil PSIS Semarang vs Madura United di Liga 1 2023-2024: Sengit, Laga Berakhir Imbang 2-2

HASIL PSIS Semarang vs Madura United di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Duel sengit tersaji dalam laga itu sehingga skor imbang 2-2 harus terjaga hingga akhir laga.

Duel PSIS Semarang vs Madura United digelar di Stadion Jatidiri, Semarang, Sabtu (16/12/2023) pukul 15.00 WIB. Dua gol tuan rumah dicetak oleh Lucao (31’) dan juga Paulo Gali (73’). Sementara itu, dua gol lain Madura United tercipta lewat aksi Francisco Israel Rivera (20’) dan Dalberto (77’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal dengan saling jual beli serangan. Bermain di hadapan publiknya sendiri, Laskar Mahesa Jenar -julukan PSIS Semarang- langsung kerap menebar ancaman gawang Madura United.

Meski tampil dominan, PSIS Semarang justru harus kecolongan lebih dulu dari Madura United di menit ke-21. Ialah Francisco Rivera yang membawa tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu unggul 1-0 atas Laskar Mahesa Jenar.

Setelah itu, PSIS Semarang mencoba untuk merespons gol tersebut. Tim besutan Gilbert Agius ini bermain cukup agresif untuk mencetak gol penyeimbang. Namun sampai laga memasuki menit ke-35 tidak ada tambahan gol yang tercipta.

Sampai akhirnya, PSIS Semarang mampu menyamakan kedudukan di menit ke-41 lewat gol Lucao. Alhasil, Laskar Mahesa Jenar bermain imbang 1-1 untuk sementara dengan Madura United di babak pertama.