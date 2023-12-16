Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil RANS Nusantara FC vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Menang Tipis 1-0, Pesut Etam Kukuh di Puncak Klasemen!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |17:13 WIB
Hasil RANS Nusantara FC vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Menang Tipis 1-0, Pesut Etam Kukuh di Puncak Klasemen!
Laga RANS Nusantara FC vs Borneo FC. (Foto: Borneo FC)
A
A
A

HASIL RANS Nusantara vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Laga pekan ke-23 itu sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 1-0.

Laga RANS Nusantara vs Borneo FC digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Yogyakarta, Sabtu (16/12/2023) sore WIB. Gol semata wayang dalam laga ini dicetak oleh Terens Puhiri pada menit ke-24.

RANS Nusantara FC vs Borneo FC

Dengan hasil tersebut, Borneo FC semakin kukuh di puncak klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 51 poin. Mereka unggul 11 angka dari Bali United yang berada di urutan kedua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Borneo FC tampak kesulitan untuk menguasai jalannya pertandingan di menit-menit awal. Sementara RANS, mereka nyaman memegang bola, meski masih kesulitan untuk menciptakan peluang berbahaya.

Pada menit 11, barulan tim arahan Eduardo Almeida itu mengancam pertahanan lawan lewat tendangan jarak jauh Mitsuru Maruoka. Sayangnya, bola masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Selepas itu, Pesut Etam mulai bisa memberikan perlawanan lewat serangan balik cepat yang mereka lancarkan. Terus menekan, akhirnya Borneo FC berhasil memecah kebuntuan pada menit 23 lewat gol Terens Puhiri.

Sebuah umpan silang mendatar ciamik yang dilepaskan oleh Muhammad Sihran disonteknya dengan manis. Serangannya tak mampu dihalau oleh Hilmansyah.

Selepas itu, tim besutan Pieter Huistra tersebut terus mendominasi pertandingan dengan umpan-umpan pendek cepat yang mereka lakukan. Pada menit 37, mereka nyaris menggandakan kedudukan, namun tandukan Stefano Lilipaly masih menyamping di sisi kanan gawang.

Tepat di menit 45, Borneo kembali mendapat peluang emas lewat tendangan salto Wiljan Pluim yang menyambar crossing Terens Puhiri. Sayangnya, bola bisa ditepis oleh Hilmansyah. Alhasil, skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu tak berubah hingga turun minum.

Halaman:
1 2
      
