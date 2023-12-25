Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Chelsea Dikalahkan Wolves, Pochettino Kesal The Blues Banyak Buang Peluang

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |07:10 WIB
Chelsea Dikalahkan Wolves, Pochettino Kesal The Blues Banyak Buang Peluang
Mauricio Pohettino kesal Chelsea kalah dari Wolves di Liga Inggris 2023-2024 (Foto: Reuters)
WOLVERHAMPTON - Mauricio Pochettino kecewa usai Chelsea dikalahkan Wolverhampton Wanderers 1-2 pada pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024. Sang pelatih menilai para pemainnya terlalu banyak membuang peluang di laga tersebut.

Bertandang ke Molineux Stadium, Minggu (24/12/2023) malam WIB, The Blues -julukan Chelsea- mendominasi jalannya babak pertama dan pantas unggul lebih dulu lewat peluang yang didapat Raheem Sterling. Namun, pemain Timnas Inggris itu malah menyia-nyiakan peluang satu lawan satu melawan kiper lawan, Jose Sa, dengan menendang bola terlalu pelan.

 

Chelsea pada akhirnya malah kebobolan lebih dulu pada menit 51 via tandukan Mario Lemina yang memanfaatkan situasi sepak pojok. Kemudian, Matt Doherty menggandakan keunggulan Wolves pada menit 90+3 sebelum akhirnya sang bintang anyar Pasukan London Biru, Christopher Nkunku, mencetak gol hiburan dalam debutnya tiga menit kemudian.

Pochettino pun tak dapat menutupi rasa kekecewaannya setelah Thiago Silva dan kolega dihajar tim tuan rumah. Dia menilai timnya terlalu banyak membuang peluang dan mudah sekali kebobolan.

 BACA JUGA:

"Kami merasa sangat kecewa karena saya pikir kami pantas mendapatkan lebih. Kompetisi ini melukai Anda ketika Anda tidak cukup klinis,” kata Pochettino dilansir dari Mirror, Senin (25/12/2023).

“Kami menciptakan peluang, itulah mengapa begitu mengecewakan. Kami kebobolan setelah beberapa sepak pojok dan itu sangat sulit,” tambahnya.

Halaman:
1 2
      
