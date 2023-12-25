Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Penyebab Chelsea Kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |04:36 WIB
Penyebab Chelsea Kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024
Laga Wolverhampton Wanderers vs Chelsea. (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Chelsea kalah 1-2 dari Wolverhampton Wanderers di Liga Inggris 2023-2024 terungkap. Pelatih Chelsea, Mauricio Pochettino, mengakui bahwa para pemain Chelsea melakukan penyelesaian akhir yang mengecewakan dalam laga itu.

Ya, pil pahit harus ditelan Chelsea kala melawan Wolves di Stadion Molineux, pada Minggu 24 Desember 2023 malam WIB. Laga berkahir dengan skor 1-2.

Wolverhampton Wanderers vs Chelsea

Chelsea sudah tertinggal lewat gol Mario Lemina pada menit 51 dan juga Matt Dogerty (90+3’). Chelsea pun hanya bisa membalas satu gol lewat aksi Christopher Nkunku pada menit ke-90+6.

Pochettino mengakui hasil ini membuatnya kecewa. Sebab, Chelsea dinilai pantas mendapat hasil lebih baik lagi. Tetapi sayang, para pemainnya gagal memanfaatkan peluang yang didapat.

"Kami merasa sangat kecewa karena saya pikir kami pantas mendapatkan lebih. Kompetisi ini melukai Anda ketika Anda tidak cukup klinis,” ujaar Pochettino, dikutip dari Sportsmole, Senin (25/12/2023).

Halaman:
1 2
      
