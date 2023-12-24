Hasil Wolverhampton Wanderers vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: The Blues Tumbang 1-2

WOLVERHAMPTON - Chelsea menelan kekalahan saat bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers di pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024, pada Minggu (24/12/2023) malam WIB. Bermain di Molineux Stadium, tim berjuluk The Blues itu tepatnya kalah dengan skor 1-2 dari tim tuan rumah.

Chelsea awalnya sudah tertinggal lebih dulu sejak menit 51 karena gol Mario Lemina. Lalu tim berjuluk Wolves itu kembali menambahkan keunggulan di akhir laga, tepatnya pada menit 90+3 lewat aksi Matt Doherty.

Chelsea pun sempat mencetak gol di pengujung pertandingan alias di menit 90+6 lewat sumbangsih Christopher Nkunku. Sayangnya gol itu tak bisa menyelamatkan Chelsea yang kalah 1-2.

Dengan hasil itu, Chelsea tertahan di peringkat 10 dengan 22 poin. Sementara Wolves berhasil mendekati Chelsea dengan menempati posisi 11.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Wolverhampton Wanderers F.C dan Chelsea tidak memainkan tempo tinggi pada awal babak pertama. Oleh dikarenakan, kedua tim masih berusaha mengembang permainan.

Memasuki pertengahan babak pertama, kedua tim cukup agresif memainkan laga. Oleh dikarenakan, Wolverhampton Wanderers F.C dan The Blues -julukan Chelsea saling jual dan beli serangan.

Namun, sampai akhir babak pertama tidak ada tambahan gol dalam laga itu. Kedua pastinya akan berbenah diri pada saat turun minum agar dapat segera mencetak gol.