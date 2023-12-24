Klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga Pekan Ke-18: Tiga Teratas Makin Seru!

Liverpool vs Arsenal berakhir 1-1 sehingga membuat klasemen Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-18 memanas (Foto: Reuters/Carl Recine)

KLASEMEN Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-18 akan dibahas Okezone. Persaingan di tiga posisi teratas semakin seru jelang memasuki pertengahan musim ini!

Hal itu terjadi setelah Arsenal menahan imbang Liverpool 1-1 di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. The Gunners sukses mencuri poin krusial pada laga tandang kali ini.

Hasil itu membuat Arsenal mengoleksi 40 poin dari 18 pertandingan. Mereka unggul satu angka dari Liverpool di posisi dua dengan nilai 39. Hal ini tentu sangat baik untuk persaingan juara di Liga Inggris.

Menariknya, perjumpaan Liverpool vs Arsenal itu gagal dimanfaatkan dengan baik oleh Aston Villa. Anak asuh Unai Emery sejatinya punya peluang untuk naik ke puncak klasemen atau paling tidak posisi dua, dengan asumsi laga berakhir imbang.

Apalagi, Aston Villa hanya menghadapi tim papan bawah Sheffield United di kandang sendiri yakni Stadion Villa Park, Birmingham, Sabtu 23 Desember 2023 dini hari WIB. Sayangnya, Ollie Watkins dan kolega justru bermain 1-1!

Itu pun, Villa selamat dari kekalahan berkat gol Nicolo Zaniolo di ujung laga. Alhasil, poin mereka tertahan di angka 39 atau sama dengan Liverpool. Juara tujuh kali Liga Inggris itu ada di posisi tiga lantaran kalah selisih gol.