HOME BOLA LIGA INGGRIS

Profil Sir Jim Ratcliffe, Konglomerat Inggris yang Baru Akuisisi 25 Persen Saham Manchester United

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |06:14 WIB
Profil Sir Jim Ratcliffe, Konglomerat Inggris yang Baru Akuisisi 25 Persen Saham Manchester United
Sir Jim Ratcliffe resmi miliki saham di Manchester United. (Foto: Reuters)
PROFIL Sir Jim Ratcliffe, pemilik baru 25 persen saham Manchester United. Sir Jim Ratcliffe sendiri diketahui orang terkaya di Inggris.

Ya, Man United resmi mengumumkan telah menjalin kesepakatan dengan Sir Jim Ratcliffe pada Minggu 24 Desember 2023 malam WIB. Dalam keterangannya dijelaskan bahwa Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 25 persen kepemilikan saham di Man United.

Sir Jim Ratcliffe

Rinciannya, Sir Jim Ratcliffe mengakuisisi 25 persen saham Kelas B Manchester United. Lalu, ada 25 persen saham juga yang dimiliki Sir Jim Ratcliffe di Kelas A Manchester United.

Lantas, siapakah sosok Sir Jim Ratcliffe ini? Dilansir dari The Sun, Senin (25/12/2023), Sir Jim Ratcliffe adalah orang kaya di Inggris dengan kekayaan mencapai 15 miliar poundtserling atau sekira Rp294 triliun.

Ratcliffe adalah pemilik perusahaan petrokimia bernilai miliaran poundsterling, yakni Ineos, yang juga memiliki klub sepakbola di Prancis yakni Nice, klub di Swiss yakni Lausanne, dan sepertiga dari tim di F1 yakni Mercedes.

Pengusaha berusia 71 tahun itu pun diketahui merupakan adalah penggemar Man United. Tak ayal, dia dikabarkan sudah menunjukkan minat untuk membeli Manchester United pertama kali pada musim panas 2021.

Tetapi kemudian, Ratcliffe juga mengajukan tawaran ke Chelsea pada April 2022. Minat ini muncul karena sanksi yang diberikan kepada pemilik Chelsea terdahulu, yakni Roman Abramovich.

Soal kehidupan masa kecil, Ratcliffe diketahui lahir di Failsworth, Lancashire, sebuah kota di luar Manchester. Ayah Sir Jim Ratcliffe adalah seorang tukang kayu dan ibunya bekerja di bidang akuntansi.

Ayah Sir Jim Ratcliffe kemudian menjalankan pabrik pembuatan furnitur laboratorium. Ratcliffe sendiri lulus dari Universitas Birmingham dengan gelar di bidang teknik kimia. Ia juga bersekolah di London Business School dengan mempelajari akuntansi manajemen.

