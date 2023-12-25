Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Reaksi Sir Jim Ratcliffe Usai Resmi Akuisisi 25 Persen Saham Manchester United

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 25 Desember 2023 |06:03 WIB
Reaksi Sir Jim Ratcliffe Usai Resmi Akuisisi 25 Persen Saham Manchester United
Sir Jim Ratcliffe resmi miliki saham di Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

KETUA INEOS, Sir Jim Ratcliffe, telah resmi mengakuisisi 25 persen saham Manchester United. Dia pun senang dengan kesepakatan yang telah tercapai ini.

Sir Jim Ratcliffe pun memastikan siap membawa Man United kembali ke puncak kejayaan di berbagai ajang bergengsi. Dia siap memajukan klub yang bermarkas di Old Trafford itu.

Sir Jim Ratcliffe

"Sebagai warga lokal dan pendukung setia klub, saya sangat senang bahwa kami dapat menyetujui kesepakatan dengan Dewan Manchester United yang mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan operasional sepakbola kepada kami,” ujar Sir Jim Ratcliffe, dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (25/12/2023).

“Kami berada di sini untuk jangka panjang dan menyadari bahwa banyak tantangan dan kerja keras terbentang di depan, yang akan kami hadapi dengan ketelitian, profesionalisme, dan semangat. Kami berkomitmen untuk bekerja sama dengan semua orang di klub – dewan, staf, pemain, dan penggemar – untuk membantu memajukan klub,” lanjutnya.

“Ambisi kami bersama jelas: kami semua ingin melihat Manchester United kembali ke tempat kami berada, di puncak sepakbola Inggris, Eropa, dan dunia,” jelas Sir Jim Ratcliffe.

