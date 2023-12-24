Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia Sepanjang Januari 2024: Skuad Garuda Minimal Main 6 Kali!

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia di sepanjang Januari 2024 telah diketahui. Setidaknya tim asuhan Shin Tae-yong itu akan memainkan enam pertandingan di bulan pertama tahun baru nanti.

Enam laga itu dengan rincian tiga pertandingan uji coba dan tiga lagi dimainkan di ajang Piala Asia 2023. Karena itulah disebutkan minimal enam laga dimainkan pada Januari 2024 lantaran bisa saja jumlah tersebut bertambah jika pasukan Shin Tae-yong berhasil lolos dari fase grup.

Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar itu pun akan digelar pada 12 Januari sampai 14 Februari 2024. Elkan Baggott dan kawan-kawan dipastikan tergabung di Grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam.

Kabar baiknya, ketiga laga fase grup yang akan dimainkan Timnas Indonesia itu akan disiarkan secara langsung di RCTI. Jadi, para pencinta sepakbola Tanah Air bisa melihat perjuangan Pratama Arhan Cs lewat layar kaca.

Sementara itu, tiga laga lagi merupakan laga uji coba yang digelar di awal Januari 2024. Tepatnya Timnas Indonesia akan menghadapi Libya dua kali dan satu lagi melawan Iran.

Dua laga melawan Libya akan digelar di Turki, sementara pertandingan kontra Iran dipastikan berlangsung di Qatar. Ketiganya merupakan pertandingan uji coba sebagai persiapan untuk menghadapi Piala Asia 2023.