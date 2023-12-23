Bung Towel Kritik Shin Tae-yong sebagai Satu-satunya Pelatih Timnas Indonesia yang Degradasi Pemain Lokal

PENGAMAT sepakbola Tommy Welly alias Bung Towel mengkritisi Shin Tae-yong sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang mendegradasi pemain lokal. Hal ini berdasarkan ucapan Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah wawancara bersama Best Eleven, Shin Tae-yong mengatakan bahwa para pemain lokal Indonesia masih kurang dalam hal mental. Para pemain lokal dinilai takut kalah sebelum bertanding jika berhadapan dengan tim kuat.

Dengan adanya naturalisasi, para pemain keturunan bisa sedikit banyak menutupi kekurangan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menilai Timnas Indonesia lebih kuat dengan hadirnya para pemain naturalisasi.

“Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan, banyak pemain Timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut,” kata Shin Tae-yong.

Ucapan Shin Tae-yong ini lah yang dipermasalahkan oleh Bung Towel. Menurutnya, ucapan Shin Tae-yong tersebut mendegradasikan para pemain lokal yang juga tak kalah memiliki kualitas.

“Sekali lagi dia membuat perbedaan yag sangat tajam antara lokal dan naturalisasi, saya gak sepakat, ‘kalau Anda tahu kelemahan itu di pemain lokal, empat tahun ini kenapa gak kamu kerjain kekurangan itu?’” kata Bung Towel kala berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga pada siniar Youtube Bebas Podcast Id, Sabtu (23/12/2023).