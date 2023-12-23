Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bung Towel Kritik Shin Tae-yong sebagai Satu-satunya Pelatih Timnas Indonesia yang Degradasi Pemain Lokal

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |21:17 WIB
Bung Towel Kritik Shin Tae-yong sebagai Satu-satunya Pelatih Timnas Indonesia yang Degradasi Pemain Lokal
Shin Tae-yong dikritisi Bung Towel karena mendegradasi pemain lokal (Foto: PSSI)
A
A
A

PENGAMAT sepakbola Tommy Welly alias Bung Towel mengkritisi Shin Tae-yong sebagai satu-satunya pelatih Timnas Indonesia yang mendegradasi pemain lokal. Hal ini berdasarkan ucapan Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan beberapa waktu lalu.

Dalam sebuah wawancara bersama Best Eleven, Shin Tae-yong mengatakan bahwa para pemain lokal Indonesia masih kurang dalam hal mental. Para pemain lokal dinilai takut kalah sebelum bertanding jika berhadapan dengan tim kuat.

Shin Tae-yong

Dengan adanya naturalisasi, para pemain keturunan bisa sedikit banyak menutupi kekurangan tersebut. Pelatih asal Korea Selatan itu pun menilai Timnas Indonesia lebih kuat dengan hadirnya para pemain naturalisasi.

“Kekurangan dari pemain-pemain Indonesia yang ada adalah mereka agak tenggelam dalam rasa kekalahan dibandingkan masalah kemampuan, banyak pemain Timnas naturalisasi yang menghapus kekurangan tersebut,” kata Shin Tae-yong.

Ucapan Shin Tae-yong ini lah yang dipermasalahkan oleh Bung Towel. Menurutnya, ucapan Shin Tae-yong tersebut mendegradasikan para pemain lokal yang juga tak kalah memiliki kualitas.

“Sekali lagi dia membuat perbedaan yag sangat tajam antara lokal dan naturalisasi, saya gak sepakat, ‘kalau Anda tahu kelemahan itu di pemain lokal, empat tahun ini kenapa gak kamu kerjain kekurangan itu?’” kata Bung Towel kala berbincang dengan anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga pada siniar Youtube Bebas Podcast Id, Sabtu (23/12/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193655/john_herdman_diharapkan_sukses_bersama_timnas_indonesia_fifacom-tTnQ_large.jpg
Harapan Mantan Pemain Espanyol soal John Herdman Latih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193660/john_herdman-5KqB_large.jpg
Statistik dan Prestasi John Herdman, Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193715/john_herdman_merupakan_pilihan_logis_buat_timnas_indonesia-rACt_large.jpg
Media Belanda soal Terpilihnya John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Itu Logis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193691/media_vietnam_mengomentari_john_herdman_resmi_jadi_pelatih_timnas_indonesia-zjWf_large.jpg
Media Vietnam Komentari John Herdman Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia: Standar Piala Dunia!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/50/1662937/tyson-fury-comeback-lagi-gypsy-king-kembali-naik-ring-di-tahun-2026-kaz.webp
Tyson Fury Comeback Lagi, Gypsy King Kembali Naik Ring di Tahun 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/bank_mandiri_jlm_proliga_2026.jpg
Luncurkan Skuad Lengkap, Jakarta Livin' by Mandiri Siap Tancap Gas di Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement