HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Korea Selatan Beri Tips agar Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |07:32 WIB
Media Korea Selatan Beri Tips agar Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia Tembus 16 Besar Piala Asia 2023!
Media Korea Selatan memberi tips agar Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

MEDIA Korea Selatan, Best Eleven, mendukung penuh langkah Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka menyebut ambisi meloloskan diri ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bukan hal yang mustahil.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia tergabung di Grup D Piala Asia 2023. Mereka akan menghadapi Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Jepang, selama fase grup pada 12-24 Januari 2024 di Qatar.

Timnas Indonesia berlatih di Turki jelang Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

Di atas kertas, Irak dan Jepang memiliki kualitas di atas Indonesia. Sementara itu, skuad Garuda belum pernah menang atas Vietnam sepanjang diasuh Shin pada ajang Piala AFF mau pun Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.

Walau begitu, Best Eleven tetap yakin Shin serta Timnas Indonesia bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 seperti target awal. Hal tersebut mereka yakini bukan sesuatu yang mustahil.

"Mereka sekali lagi bertekad untuk lolos dari babak penyisihan grup. Bukanlah tugas yang mustahil karena tim yang berada di peringkat ketiga masih berpeluang untuk maju ke babak 16 besar," tulis Best Eleven, dikutip pada Sabtu (23/12/2023).

"Ini semua tentang menganalisa lawan dan mencoba untuk meningkatkan permainan. Indonesia akan bertanding melawan Jepang, Irak dan Vietnam di Grup D di Piala Asia Qatar," lanjut ulasan tersebut.

Halaman:
1 2
      
