Timnas Thailand Dapat Kabar Buruk Jelang Piala Asia 2023, Striker Andalan Teerasil Dangda Cedera Parah!

TIMNAS Thailand dapat kabar buruk jelang Piala Asia 2023. Striker andalan mereka, Teerasil Dangda, dikabarkan mengalami cedera parah.

Teerasil Dangda mengalami cedera saat membela klubnya, BG Pathum United. Menurut laporan Soha VN, Minggu (24/12/2023), Dangda diduga mengalami cedera robekan ligament yang membuatnya tidak bisa pulih sebelum turnamen berlangsung.

“Pada menit ke-30 pertandingan melawan Khonkaen United tanggal 16 Desember, Dangda cedera dan tidak bisa melanjutkan permainan,” tulis laporan Soha VN, dikutip pada Sabtu (23/12/2023).

“Dokter mengatakan pemain berusia 35 tahun itu diduga mengalami robekan ligament,” lanjutnya.

“Dia membutuhkan MRI (magnetic resonance imaging) untuk menentukan cederanya dengan paling akurat, tetapi dengan riwayat kesakitan dan kondisi fisik yang buruk, Dangda hampir pasti tidak akan bisa pulih tepat waktu untuk Piala Asia 2023 di Qatar,” sambung laporan tersebut.

Tentu saja, kondisi ini jadi kabar buruk untuk Timnas Thailand. Sebab, Teerasil Dangda merupakan striker andalan Tim Gajah Perang -julukan Timnas Thailand- dalam 10 tahun terakhir.

Pemain berusia 35 tahun itu disebut memiliki mental serta penyelesaian akhir yang sempurna bagi seorang striker. Tetapi kini, Dangda terancam tidak akan membela Timnas Thailand saat mentas di Piala Asia 2023.