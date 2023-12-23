Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:30 WIB
Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Live di RCTI!
Timnas Indonesia akan berjuang di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL lengkap siaran langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di artikel ini. Gelaran Piaal Asia 2024 sendiri akan dimulai pada 12 Januari-10 Februari 2024.

Seluruh pertandingan Timnas Indonesia bisa disaksikan secara Live di RCTI. Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Irak, Vietnam dan Jepang pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini.

Pada laga pembuka grup, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Ahmad bin Ali Stadium pada 15 Januari 2024.

Saat ini, para penggawa Timnas Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki. Skuad Garuda berada di Turki sejak Kamis 21 Desember 2023 kemarin.

Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki akan berakhir pada 6 Januari mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil sebanyak 28 pemain dalam TC tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193637/berikut_lima_kesamaan_pelatih_timnas_indonesia_john_herdman_dan_shin_tae_yong-enJ6_large.jpg
5 Kesamaan Pelatih Timnas Indonesia John Herdman dengan Shin Tae-yong, Nomor 1 Dibenci Pengamat Sepakbola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193629/john_herdman_bisa_melobi_pascal_struijk_untuk_membela_timnas_indonesia_pascalstruijk-Xi49_large.jpg
John Herdman Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/51/1662747/united-cup-2026-hadir-di-awal-tahun-saksikan-aksi-tim-tenis-dunia-streaming-di-vision-ypl.webp
United Cup 2026 Hadir di Awal Tahun, Saksikan Aksi Tim Tenis Dunia Streaming di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/06/01/tyson_fury_2.jpg
Tyson Fury Comeback? Pernyataan Sang Gypsy King Bikin Heboh Dunia Tinju
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement