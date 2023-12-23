Jadwal Lengkap Siaran Langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, Live di RCTI!

Timnas Indonesia akan berjuang di Piala Asia 2023 pada Januari mendatang (Foto: PSSI)

JADWAL lengkap siaran langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 bisa Anda lihat di artikel ini. Gelaran Piaal Asia 2024 sendiri akan dimulai pada 12 Januari-10 Februari 2024.

Seluruh pertandingan Timnas Indonesia bisa disaksikan secara Live di RCTI. Timnas Indonesia tergabung di Grup D bersama Irak, Vietnam dan Jepang pada gelaran Piala Asia 2023 kali ini.

Pada laga pembuka grup, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Ahmad bin Ali Stadium pada 15 Januari 2024.

Saat ini, para penggawa Timnas Indonesia tengah melakukan pemusatan latihan (TC) di Turki. Skuad Garuda berada di Turki sejak Kamis 21 Desember 2023 kemarin.

Pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki akan berakhir pada 6 Januari mendatang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil sebanyak 28 pemain dalam TC tersebut.