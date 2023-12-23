Piala Asia 2023: Media Irak Soroti TC Timnas Indonesia, Bawa-bawa Kekalahan Telak 1-5

Para pemain Timnas Indonesia tengah menggelar TC di Turki jelang tampil di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)

MEDIA Irak, Winwin, menyoroti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki persiapan Piala Asia 2023. Mereka turut menyoroti kekalahan telak yang pernah diderita Skuad Garuda dari Irak.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia saat ini tengah menjalani TC di Turki. Dijadwalkan, TC tersebut bakal berakhir pada 6 Januari 2024.

Persiapan pasukan Shin Tae-yong di Turki ini menyedot perhatian media rival Timnas Indonesia di grup D, yakni Irak. Media tersebut juga turut menyoroti lawan uji coba Skuad Garuda selama TC, yakni Libya dan Iran.

"Tim sepak bola Indonesia telah tiba di Turki untuk mengikuti pemusatan latihan persiapan Piala Asia di Qatar mulai 12 Januari 2024," tulis Winwin dalam artikelnya, Sabtu (23/12/2023).

"Timnas Indonesia akan memainkan dua pertandingan di Turki dengan menghadapi Libya pada tanggal 2 dan 5 Januari. Dan akan melawan Iran pada tanggal 9 Januari pada bulan yang sama di Qatar," sambungnya.

Di sisi lain, Winwin membawa-bawa kekalahan telak yang pernah diderita Timnas Indonesia saat menyambangi markas Irak. Di mana, Skuad Garuda dihajar dengan skor 1-5 pada lanjutan grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.