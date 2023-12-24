Inter Milan Bungkam Lecce 2-0, Simone Inzaghi: Para Pemain Luar Biasa!

MILAN - Inter Milan sukses menyikat Lecce 2-0 dalam lanjutan pekan ke-17 Liga Italia 2023-2024. Pelatih Simone Inzaghi memuji performa anak asuhnya yang menurutnya bermain luar biasa dalam laga tersebut.

Pertandingan itu berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Dua gol untuk Nerazzurri dicatatkan oleh Yann Aurel Bisseck (43’) dan Nicolo Barella (78’).

Kemenangan ini membuat Inter Milan mengamankan posisi puncak klasemen pada Hari Raya Natal. Il Biscione kini memimpin dengan 44 poin di klasemen sementara, unggul empat angka dari Juventus di posisi dua klasemen Liga Italia 2023-2024.

Usai laga, Inzaghi mengatakan sangat senang melihat permainan anak asuhnya. Mantan striker Lazio itu menilai Inter bermain sempurna meski memiliki jadwal padat pada pekan ini.

“Para pemain luar biasa. Kami bermain 120 menit pada pertengahan pekan dan menghadapi tim yang terlatih dan terorganisir dengan baik," papar Inzaghi, dikutip dari laman resmi Inter Milan, Minggu (24/12/2023).

"Penampilan kami bagus dan kami melakukannya dengan sangat baik di babak pertama, menciptakan banyak peluang,” imbuh pria asal Italia itu.