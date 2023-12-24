Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Bungkam Lecce 2-0, Simone Inzaghi: Para Pemain Luar Biasa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |10:09 WIB
Inter Milan Bungkam Lecce 2-0, Simone Inzaghi: Para Pemain Luar Biasa!
Inter Milan menang 2-0 atas Lecce di Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
A
A
A

MILAN - Inter Milan sukses menyikat Lecce 2-0 dalam lanjutan pekan ke-17 Liga Italia 2023-2024. Pelatih Simone Inzaghi memuji performa anak asuhnya yang menurutnya bermain luar biasa dalam laga tersebut.

Pertandingan itu berlangsung di San Siro, Milan, Italia pada Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Dua gol untuk Nerazzurri dicatatkan oleh Yann Aurel Bisseck (43’) dan Nicolo Barella (78’).

Inter Milan vs Lecce (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

Kemenangan ini membuat Inter Milan mengamankan posisi puncak klasemen pada Hari Raya Natal. Il Biscione kini memimpin dengan 44 poin di klasemen sementara, unggul empat angka dari Juventus di posisi dua klasemen Liga Italia 2023-2024.

Usai laga, Inzaghi mengatakan sangat senang melihat permainan anak asuhnya. Mantan striker Lazio itu menilai Inter bermain sempurna meski memiliki jadwal padat pada pekan ini.

“Para pemain luar biasa. Kami bermain 120 menit pada pertengahan pekan dan menghadapi tim yang terlatih dan terorganisir dengan baik," papar Inzaghi, dikutip dari laman resmi Inter Milan, Minggu (24/12/2023).

"Penampilan kami bagus dan kami melakukannya dengan sangat baik di babak pertama, menciptakan banyak peluang,” imbuh pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/06/11/1663269/dipecat-manchester-united-ruben-amorim-kantongi-uang-kompensasi-rp200-miliar-yjx.webp
Dipecat Manchester United, Ruben Amorim Kantongi Uang Kompensasi Rp200 Miliar
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/pelatih_persib_bandung_bojan_hodak.jpg
Bojan Hodak Tutup Mulut Jelang Duel Panas Persib vs Persija di GBLA
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement