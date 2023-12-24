Arsenal Imbangi Liverpool 1-1 di Stadion Anfield, Mikel Arteta: Pertandingan Luar Biasa!

LIVERPOOL - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, terkesima dengan jalannya laga pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024 kontra Liverpool. Sebab, pertandingan tersebut berlangsung dalam intensitas tinggi sepanjang 90 menit!

Laga Liverpool vs Arsenal itu berakhir 1-1 di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Laga perebutan pemuncak klasemen sebelum Hari Raya Natal itu berlangsung intens sejak awal.

The Gunners mencetak gol lebih dulu lewat tandukan akurat dari Gabriel Magalhaes (4’). Kemudian, The Reds yang terus menyerang akhirnya sukses menyamakan kedudukan via tendangan keras Mohamed Salah (29’).

Hasil imbang ini membuat Arsenal tetap berada di puncak klasemen dengan nilai 40 dan unggul satu poin dari Liverpool. Arteta mengatakan, hasil imbang ini pantas setelah melihat penampilan luar biasa dari kedua tim.

“Itu adalah pertandingan sepak bola yang luar biasa, salah satu pertandingan paling intens dan sibuk yang pernah saya saksikan dalam 20 tahun di liga ini. Kualitas, niat kedua tim,” kata Arteta dilansir dari laman resmi Arsenal, Minggu (24/12/2023).

“Sungguh luar biasa menyaksikannya dan kami sebagai tim dengan para pemain bersedia bermain di level itu, memiliki keberanian untuk bermain di level itu, tekad dan keyakinan untuk melakukan apa yang telah kami lakukan," imbuh pria asal Spanyol itu.