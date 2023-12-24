Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Arsenal Imbangi Liverpool 1-1 di Stadion Anfield, Mikel Arteta: Pertandingan Luar Biasa!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 24 Desember 2023 |07:35 WIB
Arsenal Imbangi Liverpool 1-1 di Stadion Anfield, Mikel Arteta: Pertandingan Luar Biasa!
Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, terkesima dengan laga kontra Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)
A
A
A

LIVERPOOL - Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, terkesima dengan jalannya laga pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024 kontra Liverpool. Sebab, pertandingan tersebut berlangsung dalam intensitas tinggi sepanjang 90 menit!

Laga Liverpool vs Arsenal itu berakhir 1-1 di Stadion Anfield, Minggu (24/12/2023) dini hari WIB. Laga perebutan pemuncak klasemen sebelum Hari Raya Natal itu berlangsung intens sejak awal.

Gabriel Magalhaes membawa Arsenal unggul 1-0 atas Liverpool (Foto: Reuters/Carl Recine)

The Gunners mencetak gol lebih dulu lewat tandukan akurat dari Gabriel Magalhaes (4’). Kemudian, The Reds yang terus menyerang akhirnya sukses menyamakan kedudukan via tendangan keras Mohamed Salah (29’).

Hasil imbang ini membuat Arsenal tetap berada di puncak klasemen dengan nilai 40 dan unggul satu poin dari Liverpool. Arteta mengatakan, hasil imbang ini pantas setelah melihat penampilan luar biasa dari kedua tim.

 BACA JUGA:

“Itu adalah pertandingan sepak bola yang luar biasa, salah satu pertandingan paling intens dan sibuk yang pernah saya saksikan dalam 20 tahun di liga ini. Kualitas, niat kedua tim,” kata Arteta dilansir dari laman resmi Arsenal, Minggu (24/12/2023).

“Sungguh luar biasa menyaksikannya dan kami sebagai tim dengan para pemain bersedia bermain di level itu, memiliki keberanian untuk bermain di level itu, tekad dan keyakinan untuk melakukan apa yang telah kami lakukan," imbuh pria asal Spanyol itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1663117/ruben-amorim-resmi-dipecat-manchester-united-krl.webp
Ruben Amorim Resmi Dipecat Manchester United!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/05/bank_mandiri_jlm_proliga_2026.jpg
Luncurkan Skuad Lengkap, Jakarta Livin' by Mandiri Siap Tancap Gas di Proliga 2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement