Arsenal Siap Korbankan Thomas Partey demi Kumpulkan Dana untuk Datangkan Gelandang Baru pada Januari 2024

KLUB Liga Inggris, Arsenal, siap korbankan Thomas Partey demi siapkan dana segar untuk datangkan gelandang baru. Thomas Partey berpeluang dilepas pada bursa transfer musim dingin 2024.

Menurut laporan Metro, klub polesan Mikel Arteta itu memang sedang mengincar sosok gelandang baru untuk memperkuat lini tengah mereka. Keputusan Arsenal melepas Partey sebenarnya juga bukan tanpa alasan.

Partey diketahui kerap diterpa cedera. Bahkan, saat ini dia sedang menderita cedera hamstring yang diperkirakan baru akan pulih pada akhir tahun ini.

Pada musim ini, Partey bahkan baru melakoni lima pertandingan di semua kompetisi bersama Arsenal. Kontraknya pun sejatinya masih akan berakhir pada 2025. Oleh karena itulah, The Gunners membuka kemungkinan untuk melepasnya pada bursa transfer Januari 2024.