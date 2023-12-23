Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Hadir di FIFA Football Summit 2023, Pamer Progress Transformasi Sepakbola Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |22:10 WIB
Erick Thohir Hadir di FIFA Football Summit 2023, Pamer Progress Transformasi Sepakbola Indonesia
Erick Thohir hadir di FIFA Football Summit 2023. (Foto: PSSI)
A
A
A

JEDDAH – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hadir di FIFA Football Summit 2023. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir pun memamerkan progress transformasi sepakbola Indonesia, termasuk keberhasilan menggelar Piala Dunia U-17 2023.

Ya, di penghujung 2023, ada acara FIFA Football Summit 2023 yang digelar. Acara itu berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis 21 Desember 2023.

Presiden FIFA, Gianni Infantino. Foto: PSSI

Total, ada 211 perwakilan negara anggota FIFA yang hadir dalam acara itu. Mereka untuk mendengarkan pernyataan Presiden FIFA, Gianni Infantino, terkait proyek-proyek besar sepakbola internasional pada tahun depan.

Pada kesempatan itu, Erick pun berkesempatan menyampaikan progress transformasi sepakbola Indonesia pasca-tragedi Kanjuruhan. Sepakbola Indonesia pun kini sudah berhasil bangkit menyusul kesuksesan gelaran Piala Dunia U-17 2023.

“Alhamdulillah, saya diberi kesempatan menghadiri FIFA Football Summit 2023 di Jeddah, Arab Saudi,” kata Erick Thohir, dilansir laman resmi PSSI, Sabtu (23/12/2023).

“Di kesempatan ini, saya menyampaikan bagaimana transformasi sepakbola Tanah Air serta kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17,” lanjutnya.

“Kehadiran perwakilan PSSI di setiap pertemuan internasional sangat penting untuk memajukan sepakbola Indonesia,” lanjut pria yang juga Menteri BUMN itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192441/jordi_cruyff_sepakat_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam-rLUj_large.jpg
Jordi Cruyff Sepakat Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam, Tinggalkan Posisi Penasihat Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/49/3188963/persebaya_surabaya_dijatuhi_denda_rp250_juta_oleh_komite_disiplin_pssi-9jhY_large.jpg
Persebaya Surabaya Didenda Rp250 Juta oleh Komdis PSSI, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185824/erick_thohir-ogD7_large.jpg
Terima Dana Rp16,69 Triliun dari FIFA dan Saudi Fund, PSSI: Peluang Besar Peroleh Stadion Berstandar Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/51/3184316/erick_thohir-FDVY_large.jpg
Erick Thohir jika Rizky Ridho Menang Puskas Award 2025: Jangan Double Tax
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/05/11/1662955/john-herdman-bakal-bawa-satu-asisten-pelatih-ke-timnas-indonesia-adl.webp
John Herdman Bakal Bawa Satu Asisten Pelatih ke Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/20/bek_persib_bandung_federico_barba_foto_persib.jpg
Kejutan! Federico Barba Buka Suara soal Kepindahan dari Persib
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement