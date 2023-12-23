Erick Thohir Hadir di FIFA Football Summit 2023, Pamer Progress Transformasi Sepakbola Indonesia

JEDDAH – Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, hadir di FIFA Football Summit 2023. Dalam kesempatan itu, Erick Thohir pun memamerkan progress transformasi sepakbola Indonesia, termasuk keberhasilan menggelar Piala Dunia U-17 2023.

Ya, di penghujung 2023, ada acara FIFA Football Summit 2023 yang digelar. Acara itu berlangsung di Jeddah, Arab Saudi, pada Kamis 21 Desember 2023.

Total, ada 211 perwakilan negara anggota FIFA yang hadir dalam acara itu. Mereka untuk mendengarkan pernyataan Presiden FIFA, Gianni Infantino, terkait proyek-proyek besar sepakbola internasional pada tahun depan.

Pada kesempatan itu, Erick pun berkesempatan menyampaikan progress transformasi sepakbola Indonesia pasca-tragedi Kanjuruhan. Sepakbola Indonesia pun kini sudah berhasil bangkit menyusul kesuksesan gelaran Piala Dunia U-17 2023.

“Alhamdulillah, saya diberi kesempatan menghadiri FIFA Football Summit 2023 di Jeddah, Arab Saudi,” kata Erick Thohir, dilansir laman resmi PSSI, Sabtu (23/12/2023).

“Di kesempatan ini, saya menyampaikan bagaimana transformasi sepakbola Tanah Air serta kesuksesan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17,” lanjutnya.

“Kehadiran perwakilan PSSI di setiap pertemuan internasional sangat penting untuk memajukan sepakbola Indonesia,” lanjut pria yang juga Menteri BUMN itu.