HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Bhayangkara FC Bantah Dendy Sulistyawan Pemain Titipan di Timnas Indonesia

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |18:58 WIB
Pelatih Bhayangkara FC Bantah Dendy Sulistyawan Pemain Titipan di Timnas Indonesia
Penggawa Timnas Indonesia, Dendy Sulistyawan (Foto: PSSI)
A
A
A

BEKASI – Eks pelatih Bhayangkara FC, Emral Abus menyebut satu fakta yang menyebut bahwa Dendy Sulistyawan bukan pemain titipan di skuad Timnas Indonesia. Menurutnya, Dendy memiliki kecepatan dan kemampuan individu mumpuni.

Beberapa netizen mempertanyakan keputusan sang pelatih, Shin Tae-yong lantaran terus memanggil Dendy ke skuad Timnas Indonesa. Mereka menyebut winger Borneo FC, Stefano Lilipaly lebih layak dipanggil ke skuad Merah Putih ketimbang Dendy.

Sebagian dari mereka bahkan menduga Dendy merupakan pemain titipan di Timnas Indonesia. Dituding bahwa Ketua Badan Tim Nasional (BTN) yang juga COO Bhayangkara FC, Sumardji memiliki peran dalam menitipkan nama pemain berusia 26 tahun itu.

Jauh sebelumnya, Emral Abus pernah memastikan bahwa Dendy bukan pemain titipan Timnas Indonesia. Pasalnya, eks pemain Persela Lamongan itu dinilai memiliki kemampuan khusus yang membuat dirinya layak menjadi langganan di Timnas Indonesia.

 BACA JUGA:

“Dendy punya kecepatan, bisa cetak assist yang bagus, skill individu yang bagus, mungkin itu yang membuat Shin Tae-yong bisa memanggil si Dendy. Dendy cukup berkualitas dan pantas untuk jadi pemain nasional,” kata Emral, dikutip Sabtu (23/12/2023).

Keraguan warganet memang bukan tanpa sebab. Pasalnya, statistik Dendy masih kalah ketimbang statistik Lilipaly di Liga 1 2023-2024.

