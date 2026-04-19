HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penampakan Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 jika Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Vietnam U-17

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 19 April 2026 |06:21 WIB
Penampakan Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 jika Timnas Indonesia U-17 Menang 1-0 atas Vietnam U-17
Timnas Indonesia U-17 masih berpeluang lolos semifinal Piala AFF U-17 2026. (Foto: PSSI)
PENAMPAKAN klasemen akhir runner-up terbaik Piala AFF U-17 2026 jika Timnas Indonesia U-17 menang 1-0 atas Timnas Vietnam U-17 akan diulas Okezone .Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi Timnas Vietnam U-17 di laga pamungkas Grup A Piala AFF U-17 2026 yang berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur pada Minggu (19/4/2026) pukul 19.30 WIB.

Efek kekalahan 0-1 dari Malaysia U-17 di laga kedua Grup A, hanya kemenangan atas Vietnam U-17 yang akan meloloskan Timnas Indonesia U-17 ke semifinal Piala AFF U-17 2026. Saat ini, puncak klasemen Grup A ditempati Timnas Vietnam U-17 dengan enam angka.

Timnas Indonesia U-17 kalah 0-1 dari Timnas Malaysia U-17 (Foto: LOC Media ASEAN U17 Championship 2026)

Menyusul di posisi dua dan tiga ada Timnas Malaysia U-17 dan Timnas Indonesia U-17 yang sama-sama mengemas tiga angka. Meski unggul selisih gol, yakni +3 berbanding -1, Timnas Indonesia U-17 berada di bawah Malaysia U-17 karena kalah head-to-head. Terakhir, di posisi juru kunci ada Timor Leste U-17 yang sama sekali belum mengemas poin.

1. Syarat Timnas Indonesia U-17 Lolos Semifinal Piala AFF U-17 2026

Ada dua jalur yang dapat ditempuh Timnas Indonesia U-17 untuk lolos semifinal Piala AFFU-17 2026, yakni finis sebagai juara grup atau runner-up terbaik. Timnas Indonesia U-17 finis sebagai juara grup jika menang selisih tiga gol atas Vietnam U-17 malam ini.

Kemudian, kita asumsikan hasil di laga lain, Malaysia U-17 menang atas Timor Leste U-17. Jika kondisi ini terjadi, koleksi poin Vietnam, Indonesia dan Malaysia sama-sama enam angka. Ketika ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, head-to-head dijadikan tolok ukur untuk menentukan posisi yang lebih baik.

Berhubung ketiga tim ini saling mengalahkan, akan dibuatkan klasemen mini yang melibatkan hasil pertemuan mereka (tanpa menghitung kemenangan atas Timor Leste). Jika Timnas Indonesia U-17 menang selisih tiga gol atas Vietnam, skuad asuhan Kurniawan Dwi Yulianto finis di puncak klasemen dengan tiga poin (tanpa menghitung kemenangan atas Timor Leste) dan selisih gol +2. Kemudian, di posisi dua ada Vietnam dengan +1 dan Malaysia -3.

 

