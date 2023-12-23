Advertisement
PIALA DUNIA ANTARKLUB 2023

Piala Dunia Antarklub 2023: Rodri Pastikan Tidak Alami Cedera, tapi Ngaku Hampir Nangis Karena Kena Tekel Horor

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |18:04 WIB
Piala Dunia Antarklub 2023: Rodri Pastikan Tidak Alami Cedera, tapi Ngaku Hampir Nangis Karena Kena Tekel Horor
Man City vs Fluminense di Final Piala Dunia Antarklub 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

JEDDAH – Gelandang Manchester City, Rodri, mengungkapkan dirinya tidak mengalami cedera usai terkena tekel keras saat bungkam Fluminense di partai final Piala Dunia Antarklub 2023. Namun Rodri mengaku hampir menangis karena khawatir tekel keras itu akan membuat dirinya cedera parah.

Man City berhasil keluar sebagai juara usai kalahkan Fluminense dengan skor telak 4-0 di King Abdullah Sports City, Sabtu (23/12/2023) dini hari WIB. Empat gol kemenangan itu dicetak lewat brace Julian Alvarez (1’, 88’), gol bunuh diri Nino (27’), serta gol Foden (72’).

Namun dibalik kemenangan tim berjuluk The Citizen itu, Rodri harus mengalami momen buruk. Pasalnya, gelandang asal Spanyol itu mendapat tekel keras oleh pemain Fluminense, Aleksander. Tekel tersebut terlihat sangat berbahaya karena dilakukan dari belakang sehingga sangat beresiko cedera. Setelah insiden itu, dia langsung ditarik keluar di menit ke-74 diganti dengan Manuel Akanji.

Usai laga, Rodri terlihat bisa berjalan normal dan mengikuti perayaan gelar juara Man City. Kendati tidak mencetak gol, dia berhasil keluar sebagai pemain terbaik. Itu tak luput dari performa solidnya.

Rodri mengaku sangat beruntung karena dirinya tidak mengalami cedera serius dari tekel horor yang dilakukan Aleksander. Dia mengatakan sempat ketar-ketir bahkan hampir menangis lantaran takut dirinya menderita cedera yang serius.

“Saya sangat beruntung hari ini. Itu adalah salah satu tekel terburuk dalam karir saya. Saya sangat takut karena saya merasakan lutut saya, tetapi untungnya tidak ada apa-apa,” kata Rodri, dilansir dari Sky Sports, Sabtu (23/12/2023).

