Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Inggris Sebut Elkan Baggott Dipinjamkan Ipswich Town ke Klub Lain Kelar Piala Asia 2023

Reinaldy Darius , Jurnalis-Sabtu, 23 Desember 2023 |13:22 WIB
Media Inggris Sebut Elkan Baggott Dipinjamkan Ipswich Town ke Klub Lain Kelar Piala Asia 2023
Elkan Baggott dilaporkan bakal dipinjamkan Ipswich Town setelah bela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Inggris, TWTD, sebut Elkan Baggott dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain kelar Piala Asia 2023. Sebab, sang bek tengah berusia 21 tahun memang jarang diandalkan klub berjuluk The Tractor Boys itu di Divisi Championship 2023-2024.

Baggott merupakan salah satu pemain andalan pelatih Shin Tae-yong, dan kembali dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki menjelang Piala Asia 2023. Namun, dia masih belum bergabung karena Ipswich Town masih punya jadwal bertanding.

Elkan Baggott

Baca Juga:
baca_juga

Eks bek tengah Gillingham dan Cheltenham Town tersebut diprediksi baru bergabung dengan skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – setelah tahun baru. Dari 29 pemain, hanya 23 di antaranya yang didaftarkan untuk turnamen utama, dan Baggott diperkirakan akan masuk meski datang telat untuk TC.

Namun demikian, menit bermain Baggott di Timnas Indonesia berbanding terbalik dengan di Ipswich Town. Dia baru dimainkan dalam laga-laga Piala Liga Inggris saja, tak pernah di Divisi Championship 2023-2024.

Oleh karena itu, media Inggris TWTD memprediksi bahwa Baggott akan dipinjamkan setelah gelaran Piala Asia 2023 nanti. Hal ini semata-mata untuk memberikannya kesempatan bermain secara reguler.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193629/john_herdman_bisa_melobi_pascal_struijk_untuk_membela_timnas_indonesia_pascalstruijk-Xi49_large.jpg
John Herdman Panggil Pascal Struijk yang Diizinkan Bela Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193620/ezra_walian_siap_comeback_ke_timnas_indonesia_ezrawalian-qOhL_large.jpg
Ezra Walian Lempar Kode Setelah John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Siap Dipanggil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193611/para_pemain_timnas_indonesia-4Eao_large.jpg
5 Pemain Top Timnas Indonesia yang Habis Kontrak pada 2026, Nomor 1 Striker Andalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/51/3193602/john_herdman_singkirkan_4_pelatih_lain_untuk_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_pssi-JZkb_large.jpg
Bocor! John Herdman Singkirkan 4 Pelatih untuk Jadi Juru Taktik Timnas Indonesia, Siapa Saja?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/50/1662767/oleksandr-usyk-bidik-duel-lawan-deontay-wilder-tci.webp
Oleksandr Usyk Bidik Duel Lawan Deontay Wilder
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_real_madrid_xabi_alonso.jpg
Xabi Alonso Turun Tangan, Real Madrid Ajukan Rp2,3 Triliun untuk Gelandang Liverpool
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement