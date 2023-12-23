Media Inggris Sebut Elkan Baggott Dipinjamkan Ipswich Town ke Klub Lain Kelar Piala Asia 2023

MEDIA Inggris, TWTD, sebut Elkan Baggott dipinjamkan Ipswich Town ke klub lain kelar Piala Asia 2023. Sebab, sang bek tengah berusia 21 tahun memang jarang diandalkan klub berjuluk The Tractor Boys itu di Divisi Championship 2023-2024.

Baggott merupakan salah satu pemain andalan pelatih Shin Tae-yong, dan kembali dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki menjelang Piala Asia 2023. Namun, dia masih belum bergabung karena Ipswich Town masih punya jadwal bertanding.

Eks bek tengah Gillingham dan Cheltenham Town tersebut diprediksi baru bergabung dengan skuad Garuda – julukan Timnas Indonesia – setelah tahun baru. Dari 29 pemain, hanya 23 di antaranya yang didaftarkan untuk turnamen utama, dan Baggott diperkirakan akan masuk meski datang telat untuk TC.

Namun demikian, menit bermain Baggott di Timnas Indonesia berbanding terbalik dengan di Ipswich Town. Dia baru dimainkan dalam laga-laga Piala Liga Inggris saja, tak pernah di Divisi Championship 2023-2024.

Oleh karena itu, media Inggris TWTD memprediksi bahwa Baggott akan dipinjamkan setelah gelaran Piala Asia 2023 nanti. Hal ini semata-mata untuk memberikannya kesempatan bermain secara reguler.