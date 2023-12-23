Hasil Al Nassr vs Al Ettifaq di Liga Arab Saudi 2023-2024: Cristiano Ronaldo Cetak Gol, Tuan Rumah Menang 3-1!

HASIL Al Nassr vs Al Ettifaq di lanjutan pekan ke-18 Liga Arab Saudi 2023-2024 sudah diketahui. Setelah bermain 90 menit di Al Awwal Park pada Sabtu (23/12/2023) dini hari WIB, Al Nassr menang 3-1 atas Al Ettifaq.

Gol-gol Al Nassr dalam laga ini dicetak Alex Telles pada menit 43, Marcelo Brozovic (59’) dan eksekusi penalti Cristiano Ronaldo (73’). Sementara itu, gol tunggal Al Ettifaq dilesakkan Al Kuwaykibi pada menit 85 setelah menerima umpan Georginio Wijnaldum.

Kemenangan ini belum mengubah posisi Al Nassr yang menempati peringkat kedua klasemen Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan 40 angka. Al Nassr tertinggal 10 angka dari Al Hilal di puncak klasemen. Namun, dengan catatan Al Nassr memiliki tabungan satu pertandingan yang belum dimainkan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Al-Nassr bermain agresif sejak awal pertandingan. Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane langsung menggebrak pertahanan Al-Ettifaq dengan tembakan-tembakan keras dari dekat kotak penalti.

Tak ayal, kiper Al Ettifaq Paulo Victor harus jatuh bangun menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Situasi itu berlangsung hingga memasuki pertengahan pertandingan. Al-Ettifaq terpantau hanya menunggu momentum untuk melancarkan serangan balik.

Pada menit ke-43, fullback kiri Al Nassr Alex Telles akhirnya sukses memecah kebuntuan. Mantan pemain Manchester United itu berhasil mencetak gol lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Babak pertama pun selesai untuk keunggulan Al-Nassr atas Al-Ettifaq dengan skor tipis 1-0.