HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Soroti Keputusan Marc Klok Vakum Media Sosial, Bawa-Bawa Doan Van Hau!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |00:54 WIB
Media Vietnam Soroti Keputusan Marc Klok Vakum Media Sosial, Bawa-Bawa Doan Van Hau!
Marc Klok menghadapi Timnas Vietnam pada Piala AFF 2022 (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

KEPUTUSAN Marc Klok untuk vakum sementara dari media sosial selama Piala Asia 2023 mendapat sorotan dari media Vietnam, Baodak Nong. Mereka bahkan menyeret-nyeret nama pengawa Timnas Vietnam, Doan Van Hau!

Seperti diketahui, Klok masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. Adapun TC tersebut merupakan persiapan Skuad Garuda dalam menatap Piala Asia 2023 yang berlangsung di Qatar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024.

Marc Klok berlatih bersama Timnas Indonesia (Foto: PSSI)

Menatap ajang tersebut, Klok membuat keputusan untuk berhenti sementara berselancar medsos. Pemain Persib Bandung itu melakukan hal tersebut karena ingin fokus penuh agar bisa memberikan performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Untuk berkomitmen penuh pada perjalanan ini, saya memutuskan untuk menghilangkan semua gangguan dan istirahat dari media sosial. Tujuan saya adalah tampil di level tertinggi, berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya,” tulis Klok dalam akun Instagram pribadinya, dikutip pada Kamis (21/12/2023).

Namun, keputusan Klok itu justru ditanggapi negatif oleh media Vietnam, Baodak Nong. Mereka seakan mengingatkan dosa lama penggawa Persib Bandung tersebut saat berlaga di leg II Semifinal Piala AFF 2022 tahun lalu.

"Bintang Indonesia (yang) pernah melakukan trik untuk menjebak Van Hau, meninggalkan media sosial dan memfokuskan upayanya bermain untuk tim nasional Indonesia," bunyi judul artikel Baodak Nong, dikutip pada Jumat (22/12/2023).

Halaman:
1 2
      
