HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Kejutan dari Shin Tae-yong, Jordi Amat Geser Marc Klok?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |10:07 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023: Kejutan dari Shin Tae-yong, Jordi Amat Geser Marc Klok?
Berikut prediksi line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. (Foto: Instagram/@jordiamat5)
PREDIKSI line up Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Shin Tae-yong baru saja membawa 28 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki dari 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Selama sekira 17 hari berada di Turki, Timnas Indonesia tak sekadar menggeber fisik mereka, tapi juga dijadwalkan melakoni dua laga uji coba. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia akan bersua Libya pada 2 dan 5 Januari 2024.

Timnas Indonesia

Kemudian pada 6 Januari 2024, Timnas Indonesia akan berangkat ke Qatar sebagai persiapan akhir mentas di Piala Asia 2024. Setelah tiga hari tiba di Qatar atau pada 9 Januari 2024, Timnas Indonesia akan menjajal tim peringkat 21 dunia, Iran!

Laga melawan Iran akan sangat krusial untuk menentukan bagaimana penampakan starting XI Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Lantas, bagaimana formasi yang ideal Timnas Indonesia di Piala Asia 2023?

Shin Tae-yong berpotensi membuat kejutan dengan menempatkan Jordi Amat sebagai gelandang jangkar. Saat ini Timnas Indonesia sejatinya memiliki sejumlah gelandang jangkar macam Marc Klok dan Ivar Jenner.

Dalam kondisi normal, Marc Klok dan Ivar Jenner yang bakal diduetkan Shin Tae-yong sebagai gelandang jangkar dalam pola 3-4-1-2. Namun, berhubung ini ajang sekelas Piala Asia 2023, Shin Tae-yong takkan main-main dalam memilih pemain, khususnya yang mengisi lini sentral.

