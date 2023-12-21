Statistik Stefano Lilipaly di Timnas Indonesia Kalah Jauh dari Pemain Skuad Garuda Lain, Shin Tae-yong Ambil Keputusan Tepat?

Stefano Lilipaly baru mengemas tiga gol dari 30 laga bersama Timnas Indonesia senior. (Foto: Instagram/@pssi)

STATISTIK Stefano Lilipaly di Timnas Indonesia kalah jauh dari pemain skuad Garuda lain. Apakah ini menjadi salah satu faktor yang membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ogah memanggil Stefano Lilipaly ke skuad Garuda?

Kehebohan muncul ketika PSSI merilis 29 nama (akhirnya cuma 28) yang dipersiapkan mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia di Turki pada 21 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

(Stefano Lilipaly tak dipanggil ke Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/Borneo FC)

Saat itu, tidak terdapat Stefano Lilipaly yang secara statistik menggila bersama sang klub, Borneo FC, di Liga 1 2023-2024. Stefano Lilipaly tercatat sebagai pemain lokal tersubur dengan koleksi sembilan gol.

Selain itu, winger 33 tahun ini juga tercatat sebagai pemegang assist terbanyak sementara di Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 11 buah. Di hari yang sama, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan alasan kenapa tidak memanggil Stefano Lilipaly.

Dalam pengakuan Shin Tae-yong, Stefano Lilipaly tak cukup prima secara fisik. Di saat bersaaman, Shin Tae-yong membutuhkan pemain yang prima untuk tampil di ajang sebesar Piala Asia 2023.

Namun, jika melihat statistik Stefano Lilipaly ketika memperkuat Timnas Indonesia, ada alasan kuat kenapa Shin Tae-yong tidak memanggil pemain berdarah Belanda tersebut. Mengutip dari Transfermarkt, Stefano Lilipaly hanya bisa mengemas tiga gol dari 30 penampilan di skuad senior.