Hadapi Manchester City di Final Piala Dunia Antarklub 2023, Fans Fluminense Tak Gentar

HADAPI Manchester City di final Piala Dunia Antarklub 2023, fans Fluminense tak gentar. Klub asal Brasil itu mencapai partai puncak setelah berhasil mengalahkan Al Ahly dengan skor 2-0 pada Selasa (19/12/2023) dini hari WIB.

Sementara itu, Manchester City menyusul pada sehari kemudian, Rabu (20/12/2023) dini hari WIB usai mengandaskan Urawa Reds dengan skor 3-0. Alhasil, Manchester City pun menjadi favorit untuk menjadi juara.

Meski demikian, para fans Fluminense tidak takut dengan nama besar The Citizens -julukan Man City. Seorang fans cilik klub kasta tertinggi Liga Brasil itu bahkan menebar psywar.

Dia mempertanyakan klub mana yang bisa dibandingkan dengan Fluminense ketika ditanya soal takut tidaknya jika melawan Man City di final. Pertandingan final Piala Dunia Antarklub 2023 pun diyakini bakal berlangsung seru.

“Apakah Anda takut dengan Manchester City di final?” ujar seorang reporter stasiun tv Brasil, Sport Tv AO VIVO, Selasa (19/12/2023).