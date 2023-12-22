Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Reaksi Jurgen Klopp, Liverpool Hadapi Fulham di Semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |04:19 WIB
Reaksi Jurgen Klopp, Liverpool Hadapi Fulham di Semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024
Jurgen Klopp kala mendampingi Liverpool berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, mengomentari hasil drawing semifinal Piala Liga Inggris 2023-2024. Harus melawan Fulham, Klopp langsung pasang tanda waspada terhadap tim asuhan Marco Silva itu.

“Sepertinya, ini akan menjadi dua pertandingan spektakuler, yang terakhir (melawan West Ham United) cukup spektakuler,” kata Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Jumat (22/12/2023).

Liverpool

“Mereka (Fulham) sangat kuat, sejujurnya, tim yang sangat bagus dan mereka juga ingin pergi ke Wembley, jadi kami akan merasakannya. Kita punya waktu beberapa minggu sampai kita memainkannya, bukan?” tambahnya.

Ya, Liverpool memastikan tiket empat besar. Kepastikan itu didapat setelah mengalahkan West Ham United 5-1 di Anfield, Liverpool, Inggris, pada Kamis 21 Desember 2023 dini hari WIB.

The Reds -julukan Liverpool- yang bermain dominan kesulitan mencetak gol di babak pertama. Pasukan Jurgen Klopp hanya mampu mencetak satu gol via Dominik Szoboszlai (28’).

