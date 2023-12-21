Penyebab Marc Klok Pilih Vakum dari Media Sosial untuk Sementara

Marc Klok memutuskan vakum dari media sosial untuk waktu yang belum ditentukan (Foto: MPI/Astra Bonardo)

PENYEBAB Marc Klok pilih vakum dari media sosial untuk sementara akan dibahas Okezone. Ternyata, hal itu tidak jauh-jauh dari keikutsertaan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

Seperti diketahui, Klok masuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024. Adapun TC tersebut merupakan persiapan skuad Garuda dalam menatap Piala Asia 2023.

Menatap ajang tersebut, Klok membuat keputusan untuk berhenti sementara berselancar medsos. Pemain Persib Bandung itu melakukan hal tersebut karena ingin fokus penuh agar bisa memberikan performa terbaiknya bersama Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.

“Untuk berkomitmen penuh pada perjalanan ini, saya memutuskan untuk menghilangkan semua gangguan dan istirahat dari media sosial. Tujuan saya adalah tampil di level tertinggi, berusaha menjadi versi terbaik dari diri saya,” tulis Klok dalam akun Instagram pribadinya @marcklok, dikutip pada Kamis (21/12/2023).

Lebih lanjut, Klok tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah dipercaya Shin Tae-yong. Terlebih, pemain berusia 30 tahun ingin membawa Timnas Indonesia bicara banyak di Piala Asia 2023.

“Piala Asia, Januari 2024, turnamen terbesar dalam hidup saya dan panggung terbesar yang pernah kami capai sebagai sebuah negara dalam 17 tahun. Saya tidak bisa mengungkapkan betapa berdedikasi dan bersemangatnya saya menikmati pertunjukan dan perjalanan ini,” tukas pria kelahiran Amsterdam itu.