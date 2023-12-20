Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Curi Perhatian di Piala Dunia Antarklub 2023, Bintang Fluminense Andre Goda Klub-Klub Premier League

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |10:40 WIB
Curi Perhatian di Piala Dunia Antarklub 2023, Bintang Fluminense Andre Goda Klub-Klub Premier League
Bintang Fluminense Andre goda klub-klub Premier League untuk merekrutnya (Foto: REUTERS)
A
A
A

CURI perhatian di Piala Dunia Antarklub 2023, bintang Fluminense Andre Trindade da Costa Neto goda klub-klub Premier League. Gelandang asal Brasil itu mengungkapkan hasrat untuk bermain di Liga Inggris suatu hari nanti.

Fluminense sukses mencapai final Piala Dunia Antarklub 2023. Mereka sukses mengamankan tiket lolos berkat kemenangan 2-0 atas tim asal Mesir, Al Ahly.

Fluminense

Pertemuan itu berlangsung di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, pada Selasa (19/12/2023) dini hari WIB. Andre sendiri dipercaya bermain penuh oleh sang pelatih, Fernando Diniz.

Dia tampil menawan sepanjang laga. Andre pun menyatakan ingin mewujudkan tekadnya bermain di Premier League suatu hari nanti.

Namun sebelum itu, gelandang bertahan 22 tahun itu ingin fokus menyelesaikan musim bersama Fluminense. Dia juga berambisi membawa timnya tersebut juara di Piala Dunia Antarklub 2023.

