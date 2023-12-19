7 Pemain Naturalisasi yang Disiapkan Timnas Indonesia Tampil di Piala Asia 2023, Nomor 1 Berkarier di Liga Inggris!

SEBANYAK 7 pemain naturalisasi yang disiapkan Timnas Indonesia tampil di Piala Asia 2023 akan dibahas Okezone. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah mengumumkan 29 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) di Turki jelang Piala Asia 2023.

TC skuad Garuda itu akan dimulai dari 20 Desember hingga 6 Januari 2023. Di sana, Timnas Indonesia akan beruji coba melawan Libya dua kali pada 2 dan 5 Januari 2024. Setelah itu, skuad Garuda akan beruji tanding kontra Iran di Qatar pada 9 Januari 2024.

Dari 29 pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia, mayoritas sudah mengikuti dua laga awal Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat melawan Irak dan Filipina. Di sisi lain, Rachmat Irianto dipastikan absen karena mengalami cedera dan tak ada penggantinya.

Dari 29 nama di atas, hanya 23 pemain yang akan dibawa ke Qatar untuk melakoni Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari sampai 10 Februari 2024. Timnas Indonesia segrup dengan Vietnam, Irak dan Jepang di Grup D Piala Asia 2023.

Menariknya, sebanyak 29 nama yang mengikuti TC tersebut, ada 7 personel yang berstatus sebagai pemain naturalisasi. Lantas, siapa sajakah mereka?

Berikut 7 Pemain Naturalisasi yang Disiapkan Timnas Indonesia Tampil di Piala Asia 2023:

7. Jordi Amat





Jordi Amat merupakan bek keturunan yang resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia (WNI) sejak Kamis 17 November 2022. Sejauh ini, bek tengah milik Johor Darul Takzim kelahiran Spanyol itu sudah mencatat 10 caps dan 1 gol bersama Timnas Indonesia.

6. Shayne Pattynama





Shayne Pattynama resmi menjadi WNI setelah diambil sumpahnya pada Selasa 24 Januari 2023. Sejak menjalani debutnya bersama tim Merah Putih, bek kiri 25 tahun milik Viking FK itu telah mengoleksi 5 penampilan dan 1 gol untuk Timnas Indonesia.