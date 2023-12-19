Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Coret 16 Pemain Timnas Indonesia Sepanjang 2023, Ada Nadeo Argawinata hingga Stefano Lilipaly!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:34 WIB
Shin Tae-yong Coret 16 Pemain Timnas Indonesia Sepanjang 2023, Ada Nadeo Argawinata hingga Stefano Lilipaly!
Shin Tae-yong coret 16 pemain Timnas Indonesia sepanjang 2023. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong mencoret 16 pemain Timnas Indonesia sepanjang 2023. Pemain-pemain ini pada akhirnya tidak dibawa Shin Tae-yong ketika Timnas Indonesia menggelar pemusatan latihan (TC) di Turki pada 20 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024.

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja memanggil 29 pemain untuk melakoni TC di Turki. Nantinya dari 29 pemain ini bakal dikerucutkan menjadi 23 nama untuk mentas di Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Shin Tae-yong

(Shin Tae-yong panggil 29 pemain untuk menjalani pemusatan latihan (TC) di Turki. (Foto: PSSI)

Karena itu, pemain-pemain yang ada sekarang bakal berjuang menembus 23 pemain untuk Piala Asia 2023. Jordi Amat dan kawan-kawan tentunya tak mau bernasib seperti 16 pemain di bawah ini, yakni dicoret Shin Tae-yong sepanjang 2023.

Lantas, siapa-siapa saja pemain yang dimaksud? Nama pertama adalah Nadeo Argawinata. Kiper milik Borneo FC ini merupakan pemegang statistik terbaik di Liga 1 2023-2024.

Nadeo Argawinata tercatat baru 16 kali kebobolan dari 23 pertandingan Liga 1 2023-2024. Nadeo juga mencatatkan saves paling banyak di Liga 1 202-3023, yakni 73 kali!

Hanya saja, performa buruk saat Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Irak di matchday pertama Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, mengubah pandangan positif Shin Tae-yong kepada eks penjaga gawang Bali United tersebut.

Halaman:
1 2
      
