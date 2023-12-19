Ini Komentar Legenda Jepang Keisuke Honda tentang Perbandingan Timnas Indonesia, Irak dan Vietnam Jelang Piala Asia 2023

LEGENDA Timnas Jepang, Keisuke Honda, memberikan komentar tentang perbandingan kekuatan Timnas Indonesia, Irak, dan Vietnam jelang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, Timnas Jepang, Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, serta Timnas Irak akan bersua dalam satu grup (Grup D) di ajang Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.

Melihat peta kekuatan yang ada, Timnas Jepang menjadi yang paling diunggulkan dengan posisi mereka yang berada di ranking 17 FIFA. Di bawahnya ada Timnas Irak dan Vietnam yang masing-masing berada di ranking 63 dan 94.

Di sisi lain, Timnas Indonesia menjadi tim yang paling tidak diunggulkan mengingat peringkat mereka yang berada di posisi 146 ranking FIFA. Namun, hal berbeda disampaikan legenda Timnas Jepang,, Keisuke Honda.

Mantan pemain yang pernah memperkuat AC Milan itu mengatakan Timnas Indonesia menjadi tim yang paling harus diperhitungkan Jepang dibanding Timnas Irak maupun Vietnam.

Pasalnya, sejak diasuh coach Shin Tae-yong, Indonesia mengalami perkembangan permainan yang sangat baik. Ditambah lagi, adanya pemain-pemain keturunan dari Eropa yang dinaturalisasi membuat Timnas Indonesia bak tim Eropa.

Melihat perkembangan pesat yang dialami Timnas Indonesia, Keisuke Honda menilai pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Piala Asia 2023 menjadi yang paling menarik untuk ditunggu.