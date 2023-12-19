Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Final Piala Dunia Antarklub 2023: Fluminense Tantang Pemenang Laga Manchester City vs Urawa Reds!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |08:58 WIB
Jadwal Final Piala Dunia Antarklub 2023: Fluminense Tantang Pemenang Laga Manchester City vs Urawa Reds!
Berikut jadwal final Piala Dunia Antarklub 2023. (Foto: REUTERS)
JADWAL final Piala Dunia Antarklub 2023 akan dibahas Okezone. Jika tidak ada perubahan, pertandingan pamungkas Piala Dunia Antarklub tahun ini bakal dilangsungkan di King Abdullah Sports City, Jeddah, pada Sabtu 23 Desember 2023 pukul 01.00 WIB.

Satu tiket final Piala Dunia Antarklub 2023 sudah disegel klub Brasil, Fluminense. Kepastian itu didapat Fluminense usai mengalahkan Al Ahly dengan skor 2-0 di laga semifinal Piala Dunia Antarklub 2023, Selasa (19/12/2023) dini hari WIB.

Fluminense

(Fluminense lolos ke final Piala Dunia Antarklub 2023. (Foto: REUTERS)

Bermain di King Abdullah Sports City, Fluminense kesulitan menjebol gawang Al Ahly pada babak pertama. Tricolor -julukan Fluminense- baru bisa memecahkan kebuntuan pada babak kedua tepatnya di menit 70 via eksekusi penalti John Arias.

Fluminense mendapatkan hadiah penalti berkat pelanggaran yang dilakukan Percy Tau kepada eks pemain Real Madrid, Marcelo, di kotak terlarang. Kemudian pada menit ke-90, Fluminense sukses menggandakan keunggulan.

Adalah John Kennedy yang berhasil menjebol gawang Al Ahly usai memanfaatkan umpan dari Martinelli. Setelah itu, tak ada lagi gol tambahan hingga duel berakhir, skor 2-0 untuk kemenangan Fluminense atas Al Ahly meloloskan mereka ke final.

Pada partai final Piala Dunia Antarklub 2023, juara Copa Libertadores 2023 itu akan menantang pemenang laga Manchester City vs Urawa Red Diamonds. Laga semifinal kedua tim ini baru akan dimainkan pada Rabu 20 Desember 2023 dini hari WIB.

