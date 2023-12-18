5 Pemain yang Cetak Gol Terbanyak saat Membela Negaranya, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

LIMA pemain yang cetak gol terbanyak saat membela negaranya akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Para pemain ini menjadi andalan di tim nasional mereka masing-masing.

Beberapa dari mereka bahkan berhasil membawa timnya meraih trofi bergengsi. Berikut lima pemain yang cetak gol terbanyak saat membela negaranya.

5. Mokhtar Dahari (Malaysia)





Nama yang satu ini mungkin asing di telinga para penggemar sepakbola. Mokhtar Dahari merupakan salah satu pemain andalan yang pernah dimiliki timnas Malaysia.

Mokhtar Dahari diketahui memulai debutnya bersama Harimau Malaya pada 1972. Ia tercatat mengoleksi 89 gol dari 142 capsnya di tim nasional.

4. Sunil Chhetri (India)

Nama lain yang masuk daftar kali ini adalah Sunil Chettri dari India. Dia tercatat mengemas 93 gol dari 145 penampilannya bersama Timnas India.

Sunil Chhetri memulai debutnya bersama Timnas India pada 12 Juni 2005 lalu. Pemain 39 tahun itu masih aktif bermain untuk tim Bengaluru di Liga India