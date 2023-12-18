Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pemain yang Cetak Gol Terbanyak saat Membela Negaranya, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |22:54 WIB
5 Pemain yang Cetak Gol Terbanyak saat Membela Negaranya, Nomor 1 Cristiano Ronaldo!
Cristiano Ronaldo sudah mencetak 128 gol untuk Timnas Portugal (Foto: Reuters)
A
A
A

LIMA pemain yang cetak gol terbanyak saat membela negaranya akan menjadi pembahasan artikel kali ini. Para pemain ini menjadi andalan di tim nasional mereka masing-masing.

Beberapa dari mereka bahkan berhasil membawa timnya meraih trofi bergengsi. Berikut lima pemain yang cetak gol terbanyak saat membela negaranya.

5. Mokhtar Dahari (Malaysia)


Nama yang satu ini mungkin asing di telinga para penggemar sepakbola. Mokhtar Dahari merupakan salah satu pemain andalan yang pernah dimiliki timnas Malaysia.

Mokhtar Dahari diketahui memulai debutnya bersama Harimau Malaya pada 1972. Ia tercatat mengoleksi 89 gol dari 142 capsnya di tim nasional.

4. Sunil Chhetri (India)

Nama lain yang masuk daftar kali ini adalah Sunil Chettri dari India. Dia tercatat mengemas 93 gol dari 145 penampilannya bersama Timnas India.

Sunil Chhetri memulai debutnya bersama Timnas India pada 12 Juni 2005 lalu. Pemain 39 tahun itu masih aktif bermain untuk tim Bengaluru di Liga India

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/51/3152465/diogo_jota_dan_cristiano_ronaldo-UCRh_large.jpg
Cristiano Ronaldo Tak Percaya Diogo Jota Meninggal Dunia: Kami Semua Akan Merindukanmu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/51/3063908/kisah-maria-dolores-aveiro-ibunda-cristiano-ronaldo-yang-dituduh-pakai-ilmu-hitam-untuk-pisahkan-georgina-rodriguez-dengan-cr7-IyT1nQNhGH.jpg
Kisah Maria Dolores Aveiro, Ibunda Cristiano Ronaldo yang Dituduh Pakai Ilmu Hitam untuk Pisahkan Georgina Rodriguez dengan CR7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/51/3061950/pernah-dibuang-cristiano-ronaldo-ternyata-masih-cinta-manchester-united-P1mmMo76TW.jpg
Pernah Dibuang, Cristiano Ronaldo Ternyata Masih Cinta Manchester United
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/337/3056637/cristiano_ronaldo-ejHt_large.jpg
Ronaldo Top Skor Liga Champions, Informasi Selengkapnya di Okezone Update!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/striker_al_ahli_ivan_toney_foto_ig_at_ivantoney1.jpg
Liverpool Siapkan Gebrakan Januari, Striker Bergaji Rp12,11 Miliar Per Pekan Dibidik
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement