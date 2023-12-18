Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hadapi Persib Bandung, Bali United Incar Poin Penuh demi Persaingan di Papan Atas Klasemen Liga 1 2023-2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |15:00 WIB
Hadapi Persib Bandung, Bali United Incar Poin Penuh demi Persaingan di Papan Atas Klasemen Liga 1 2023-2024
Bali United berambisi meraih poin penuh atas Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram/Bali United)
A
A
A

BALI - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, berambisi membawa timnya meraih tiga poin di laga kontra Persib Bandung malam nanti. Hal itu dilakukan demi Serdadu Tridatu bisa terus bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 2023-2024.

Saat ini, Bali United berada di posisi kedua dengan 40 poin. Sedangkan Persib Bandung menempati peringkat tiga dengan 39 angka.

Sementara urutan teratas klasemen sementara masih ditempati Borneo FC. Pesut Etam berada di puncak klasemen dengan koleksi 51 poin.

Untuk itu, Stefano Cugurra mengatakan tinnya harus meraih kemenangan dari laga ke laga jika ingin tetap bersaing di papan atas. Malam nanti, Bali United akan melawan Persib dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta.

“Mereka ada di nomor tiga dan dua tim ini mau masuk empat besar saat akhir musim, pertandingan nanti penting bagi kita, kita mau menang, agar bisa tetap berada di nomor dua kita harus kerja keras," kata Stefano Cugurra dilansir dari laman PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Senin (18/12/2023).

Halaman:
1 2
      
