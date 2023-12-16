Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Stefano Cugurra Hormati Persib Bandung, tapi Bali United Ingin 3 Poin!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 16 Desember 2023 |23:05 WIB
Stefano Cugurra memuji Persib Bandung jelang laga kontra Bali United (Foto: Bali United)
A
A
A

GIANYAR - Pelatih Bali United, Stefano Cugurra, menyanjung Persib Bandung menjelang pertemuan kedua tim di pekan ke-23 Liga 1 2023-2024. Namun, dia tidak gentar dengan status lawan sebagai klub besar.

Bali United akan menjamu Persib Bandung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, pada Senin 18 Desember 2023 malam WIB. Laga tersebut bisa dibilang sangat penting bagi kedua tim yang hanya berbeda satu poin di klasemen sementara.

Bali United

Saat ini, Bali United unggul satu poin atas Persib. Serdadu Tridatu berada di peringkat kedua dengan perolehan 40 poin. Kedua tim ini sedang mengejar Borneo FC yang berada di puncak dengan 48 poin.

Menjelang pertandingan krusial itu, Teco memuji Maung Bandung sebagai klub besar Indonesia. Walau demikian, pelatih asal Brasil itu tidak peduli dengan predikat tersebut dan siap merebut kemenangan.

“Persib adalah klub besar dan tim yang bagus. Kami tentu respek dengan mereka. Tetapi kami juga harus kerja keras untuk bisa dapat hasil maksimal dan positif di laga kandang,” kata Teco dikutip dari laman resmi Bali United, Sabtu (16/12/2023).

Halaman:
1 2
      
